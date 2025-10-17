CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạm phát phù hợp với kỳ vọng. Lạm phát HICP cốt lõi tăng nhẹ

Điểm nổi bật Khu vực đồng Euro – dữ liệu lạm phát tháng 9

Khu vực đồng Euro – Lạm phát tiêu dùng cuối cùng tháng 9

Lạm phát HICP (m/m): 0,1% (dự báo: 0,1%; trước đó: 0,1%)

Lạm phát HICP lõi (m/m): 0,2% (dự báo: 0,1%; trước đó: 0,3%)

Lạm phát HICP (y/y): 2,2% (dự báo: 2,2%; trước đó: 2,0%)

Lạm phát HICP lõi (y/y): 2,4% (dự báo: 2,3%; trước đó: 2,3%)

Trong tháng 9, lạm phát tiêu dùng (HICP) tại Eurozone tăng 0,1% so với tháng trước, đúng như kỳ vọng và tương đương mức công bố trước đó. Tuy nhiên, lạm phát HICP lõi, loại trừ năng lượng và thực phẩm, tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0,1% và mức trước đó 0,2%, cho thấy dấu hiệu tăng nhẹ của giá cốt lõi.

So với cùng kỳ năm trước, lạm phát HICP toàn phần giảm xuống 2,0%, thấp hơn mức dự báo 2,2% và mức trước đó 2,2%, phản ánh đà tăng giá tiêu dùng đang chậm lại. Trong khi đó, lạm phát HICP lõi y/y duy trì ổn định ở mức 2,3%, đúng dự báo và thấp hơn một chút so với mức trước đó 2,4%, cho thấy sự ổn định tương đối nhưng vẫn cao hơn lạm phát toàn phần.

Tóm lại, lạm phát toàn phần tại Eurozone đang có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi lạm phát lõi cho thấy một số tín hiệu gia tăng, hàm ý áp lực lạm phát vẫn còn tồn tại trong các nhóm giá cốt lõi. Dữ liệu cuối cùng tháng 9 xác nhận mức tăng khiêm tốn của lạm phát. Quan điểm hiện tại của ECB vẫn không thay đổi, do đó chính sách tiền tệ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên ít nhất cho đến cuối năm.

Nguồn: xStation5