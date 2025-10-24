Lịch kinh tế: Báo cáo CPI của Hoa Kỳ sẽ công bố vào hôm nay 📌

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay đặc biệt quan trọng đối với một ngày thứ Sáu. Trọng tâm chính là báo cáo CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) của Mỹ cho tháng 9, vốn bị hoãn công bố. Bên cạnh đó, các báo cáo PMI sơ bộ của các nước châu Âu và Mỹ cũng sẽ được công bố.

Hiện tại, chính phủ Mỹ đã đóng cửa tuần thứ tư liên tiếp, khiến hầu hết cơ quan liên bang tạm ngừng hoạt động, bao gồm Bureau of Labor Statistics (BLS) — cơ quan chịu trách nhiệm công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng như thị trường lao động và lạm phát. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của báo cáo CPI, BLS đã thông báo trước rằng dữ liệu này sẽ được công bố muộn.

Báo cáo CPI sẽ rất quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dự kiến quyết định lãi suất sẽ được công bố vào tuần tới.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:15 – Pháp – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB Services PMI: dự báo 48,7; kỳ trước 48,5

HCOB Manufacturing PMI: dự báo 48,2; kỳ trước 48,2

HCOB Composite PMI: kỳ trước 48,1

14:30 – Đức – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB Services PMI: dự báo 51,1; kỳ trước 51,5

HCOB Manufacturing PMI: dự báo 49,5; kỳ trước 49,5

HCOB Composite PMI: dự báo 51,6; kỳ trước 52,0

15:00 – Khu vực Euro – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB Services PMI: dự báo 51,2; kỳ trước 51,3

HCOB Manufacturing PMI: dự báo 49,8; kỳ trước 49,8

HCOB Composite PMI: dự báo 51,0; kỳ trước 51,2

15:30 – Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 10:

S&P Global Services PMI: dự báo 51,0; kỳ trước 50,8

S&P Global Manufacturing PMI: dự báo 46,6; kỳ trước 46,2

S&P Global Composite PMI: dự báo 50,6; kỳ trước 50,1

16:15 – Vương quốc Anh – Phó Thống đốc BoE Woods phát biểu

19:30 – Mỹ – Dữ liệu lạm phát tháng 9:

CPI: dự báo 3,1% YoY; kỳ trước 2,9% YoY

CPI: dự báo 0,4% MoM; kỳ trước 0,4% MoM

Core CPI: dự báo 3,1% YoY; kỳ trước 3,1% YoY

Core CPI: dự báo 0,3% MoM; kỳ trước 0,3% MoM

19:45 – Đức – Thống đốc Ngân hàng Bundesbank Nagel phát biểu

20:45 – Mỹ – Dữ liệu PMI tháng 10:

S&P Global Services PMI: dự báo 53,5; kỳ trước 54,2

S&P Global Manufacturing PMI: dự báo 51,9; kỳ trước 52,0

S&P Global Composite PMI: kỳ trước 53,9

21:00 – Mỹ – Báo cáo lạm phát của Đại học Michigan tháng 10: