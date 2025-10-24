Thị trường nổi bật: GOLD (24.10.2025)

Kim loại quý tiếp tục bước vào đợt điều chỉnh sâu nhất trong nhiều tháng. Tính đến thời điểm công bố hôm nay: Giá vàng giảm thêm 1,00% xuống 4.085 USD/ounce, Bạc giảm 1,26% xuống 48,20 USD/ounce, Bạch kim (platinum) giảm 0,55% xuống 1.609 USD/ounce, Palladium giảm mạnh nhất — 2,10% xuống 1.411 USD/ounce. Trong đợt điều chỉnh hiện tại, vàng đã mất tổng cộng 6,50%, trong khi bạc giảm 11,60%. Tuy nhiên, do mức tăng mạnh trong thời gian trước, tính theo tháng, giá vàng vẫn tăng 5,8%. Trước khi điều chỉnh bắt đầu, vàng đã có hai tháng liên tiếp tăng hai chữ số, một hiện tượng hiếm thấy trong 15 năm qua.

So sánh lịch sử gần nhất với tình hình hiện tại là giai đoạn tháng 7–8 năm 2011, khi vàng tăng 8,3% rồi 12,1% theo từng tháng, sau đó giảm 10,9% vào tháng 9. Tuy nhiên, đợt tăng hiện tại còn mạnh mẽ hơn, khi vàng không chỉ tăng mạnh trong hai tháng qua mà còn đạt mức tăng ấn tượng từ đầu năm đến nay. Dẫu vậy, môi trường kinh tế vĩ mô và địa chính trị hiện nay đã khác biệt đáng kể.

Dù vậy, ở vùng giá trên 4.300 USD/ounce, đã xuất hiện làn sóng mua lẻ mạnh mẽ, có thể là tín hiệu ngược chiều (contrarian signal). Trong khi các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn tích cực, thì yếu tố mùa vụ và phân tích kỹ thuật lại cho thấy khả năng vàng đã đạt đỉnh cục bộ, và hiệu suất cuối năm có thể đi ngang. Trong khi đó, các quỹ ETF vẫn tiếp tục tích lũy vàng, nhưng trên sàn Thượng Hải, đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh các vị thế mua dài hạn và lượng tồn kho bạc giảm đáng kể, cho thấy hoạt động chốt lời đang diễn ra.