15:25 · 24 tháng 10, 2025

Chỉ số PMI của Đức tăng mạnh, dữ liệu trái chiều từ Pháp. Đồng Euro tăng giá

  • Dữ liệu của Đức phục hồi, với sự cải thiện rõ rệt trong lĩnh vực dịch vụ.
  • Tâm lý sản xuất của Pháp cải thiện nhẹ, nhưng lĩnh vực dịch vụ lại giảm đáng kể.
  • EURUSD tiếp tục phục hồi.

PMI của Đức và Pháp (ước tính sơ bộ tháng 10):

 

  • Đức:

    • PMI Sản xuất: 49,6 (dự báo: 49,5; trước đó: 49,5)

    • PMI Dịch vụ: 54,5 (dự báo: 51,0; trước đó: 51,5)

  • Pháp:

    • PMI Sản xuất: 48,3 (dự báo: 48,2; trước đó: 48,2)

    • PMI Dịch vụ: 47,1 (dự báo: 48,7; trước đó: 48,5)

PMI Đức: Cải thiện rõ rệt, nhưng rủi ro vẫn còn

Dữ liệu PMI của Đức cho thấy tốc độ tăng trưởng sản lượng nhanh nhất trong hơn hai năm, với đơn hàng mới và lượng công việc tồn đọng tăng lên ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này gợi ý về một khởi đầu mạnh mẽ cho quý IV và sự phục hồi kinh tế đang dần tăng tốc. Đặc biệt tích cực là sự gia tăng đơn đặt hàng và việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, dù ngành sản xuất vẫn tiếp tục cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, những bất ổn chuỗi cung ứng (đặc biệt là chip bán dẫn) vẫn tồn tại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành như ô tô. Chi phí lao động tăng tiếp tục đẩy giá đầu ra cao hơn, nhưng các công ty dịch vụ đang cố gắng chuyển phần chi phí này sang khách hàng.

PMI Pháp: Tiếp tục suy giảm, niềm tin việc làm duy trì ở mức vừa phải

Các chỉ số PMI của Pháp tiếp tục yếu đi, với PMI tổng hợp sơ bộ tháng 10 giảm xuống 46,8 điểm, cho thấy nền kinh tế đang ở trong vùng suy thoái. Sản lượng giảm ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, phản ánh nhu cầu suy yếu trên diện rộng. Các doanh nghiệp vẫn thận trọng về triển vọng, do môi trường toàn cầu mong manh và bất ổn chính trị trong nước. Điểm sáng hiếm hoi là thị trường lao động vẫn ổn định và áp lực giá cả giảm dần, điều này có thể mang lại một chút hỗ trợ cho ECB. Dù đã giảm giá để kích cầu, nền kinh tế Pháp vẫn đang đối mặt với giai đoạn trì trệ kéo dài.

EUR/USD tiếp tục tăng nhẹ

Cặp tiền EUR/USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ba phiên gần nhất, với lực mua mạnh quanh vùng 1,1600. Đồng USD vẫn ở trong trạng thái bất định trước quyết định lãi suất của Fed và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ đã quay lại trên 4%, nhưng EUR/USD vẫn cho thấy độ lệch đáng kể so với TNOTE, gợi ý rằng đồng USD có thể đang bị định giá quá cao.

