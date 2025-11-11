CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của Đức yếu hơn nhiều so với dự kiến

Chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW của Đức (tháng 10): 38,5 (dự báo: 41; kỳ trước: 39,3)
-
Chỉ số Đánh giá Hiện tại: -78,7 so với dự báo -78,2 và kỳ trước -80,0
Tỷ giá EURUSD giảm nhẹ trong 30 phút gần đây, tuy nhiên phản ứng của thị trường đối với dữ liệu yếu từ Đức khá là nhẹ nhàng.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn và sản xuất của Canada cao hơn dự kiến 📊
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶
CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Pháp và Tây Ban Nha phù hợp với kỳ vọng 📌
Không cắt lãi suất, Vàng mất lực tăng?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.