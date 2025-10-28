CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK của Đức thấp hơn kỳ vọng

- Tâm lý người tiêu dùng GfK từ Đức yếu hơn nhiều so với dự kiến
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đức GfK: -24,1 (Dự báo: -22; Kỳ trước: -22,5) — theo dữ liệu từ Viện nghiên cứu thị trường GfK và Viện Quyết định Thị trường Nuremberg (NIM).
Chỉ báo kỳ vọng thu nhập được dự báo giảm mạnh 12,8 điểm, xuống còn 2,3. Trong khi đó, chỉ báo kỳ vọng kinh tế được dự đoán cải thiện, từ -1,4 lên +0,8.
Theo nhận định của GfK: “Căng thẳng địa chính trị kéo dài, nỗi lo lạm phát quay trở lại và quan ngại ngày càng tăng về an ninh việc làm đang làm suy giảm hy vọng về sự phục hồi ngắn hạn trong tâm lý người tiêu dùng.”
