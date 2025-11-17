Lịch kinh tế: Lạm phát từ Canada và GDP từ Thụy Sĩ 🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ. Các số liệu quan trọng nhất sẽ là báo cáo GDP của Thụy Sĩ và chỉ số CPI của Canada.
Ngoài ra, bài phát biểu của ba thành viên FOMC — Williams, Kashkari và Waller — cũng đáng chú ý. Những bình luận gần đây từ các nhà hoạch định chính sách đã kéo xác suất cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo xuống còn 46%. Nếu xuất hiện thêm quan điểm “diều hâu”, xu hướng này có thể tiếp tục.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
15:00, Thụy Sĩ – Dữ liệu GDP:
-
GDP Q3: kỳ trước 0,1% QoQ
15:15, Khu vực đồng euro – Bài phát biểu của De Guindos (ECB)
16:00, Đức – Bài phát biểu của Mauderer (Bundesbank)
17:00, Khu vực đồng euro – Dự báo kinh tế EU
20:20, Vương quốc Anh – Bài phát biểu của Mann (BoE MPC)
20:30, Canada – Dữ liệu lạm phát tháng 10:
-
CPI: dự báo 2,4% YoY; kỳ trước 2,4% YoY
-
CPI: dự báo 0,2% MoM; kỳ trước 0,1% MoM
-
CPI trung vị: dự báo 3,1% YoY; kỳ trước 3,2% YoY
-
CPI cốt lõi: kỳ trước 2,8% YoY
-
CPI cốt lõi: kỳ trước 0,2% MoM
20:30, Hoa Kỳ – Chỉ số sản xuất NY Empire State tháng 11:
-
Dự báo 6,10; kỳ trước 10,70
21:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Williams (FOMC)
21:45, Khu vực đồng euro – Bài phát biểu của Lane (ECB)
01:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Kashkari (FOMC)
03:35 sáng mai, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Waller (Fed)
