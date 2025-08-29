CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PCE và chi tiêu tiêu dùng của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng 🗽

Chỉ số giá PCE của Mỹ so với cùng kỳ năm trước (tháng 7): 2,6% (Dự báo 2,6%, trước đó 2,6%); PCE so với tháng trước 0,2% (Dự báo 0,2%, trước đó 0,3%)

Chỉ số giá PCE cốt lõi (so với cùng kỳ năm trước): Thực tế 2,9% (Dự báo 2,9%, trước đó 2,8%)

Chi tiêu tiêu dùng Mỹ (so với tháng trước): Thực tế 0,5% (Dự báo 0,5%, trước đó 0,3%)

Thu nhập cá nhân Mỹ (so với tháng trước): Thực tế 0,4% (Dự báo 0,4%, trước đó 0,3%)

Tiêu dùng cá nhân thực tế của Mỹ (so với tháng trước): Thực tế 0,3% (Dự báo 0,3%, trước đó 0,1%)

Tồn kho bán lẻ Mỹ không bao gồm ô tô 0,1% (Trước đó -0,1%)

Tồn kho bán buôn Mỹ (so với tháng trước): Thực tế 0,2% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,1%)

Cán cân thương mại hàng hóa tạm ứng của Hoa Kỳ: Thực tế -103,60 tỷ (Dự báo -90,2 tỷ, Trước đó -84,85 tỷ)