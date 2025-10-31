Đọc thêm
21:05 · 31 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính

Điểm nổi bật
  • Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính

Chỉ số PMI Chicago của Hoa Kỳ: Thực tế 43.8 (Dự kiến 42, Trước đó 40.6)

3 tháng 11, 2025, 16:35

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất của Anh cao hơn một chút so với ước tính📈
3 tháng 11, 2025, 16:05

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI từ các nước châu Âu phù hợp với kỳ vọng 🔎
3 tháng 11, 2025, 15:05

🔴Vàng vẫn tăng bất chấp đồng USD phục hồi?
3 tháng 11, 2025, 15:05

Lịch kinh tế: PMI, ISM và ADP sẽ công bố trong tuần này 📄

