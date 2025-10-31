CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính

- Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
Chỉ số PMI Chicago của Hoa Kỳ: Thực tế 43.8 (Dự kiến 42, Trước đó 40.6)
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất của Anh cao hơn một chút so với ước tính📈
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI từ các nước châu Âu phù hợp với kỳ vọng 🔎
🔴Vàng vẫn tăng bất chấp đồng USD phục hồi?
Lịch kinh tế: PMI, ISM và ADP sẽ công bố trong tuần này 📄
