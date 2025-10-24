CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Hoa Kỳ vượt kỳ vọng! 📈🔥EURUSD giảm!

- PMI tốt hơn kỳ vọng của thị trường.
- Thị trường dự đoán chỉ số sẽ giảm so với tháng trước, nhưng thay vào đó, PMI lại tăng trở lại.
- Tỷ giá EUR/USD đã xóa gần hết mức tăng đạt được sau báo cáo CPI.
- Khu vực dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn lĩnh vực sản xuất.
- PMI tốt hơn kỳ vọng của thị trường.
- Thị trường dự đoán chỉ số sẽ giảm so với tháng trước, nhưng thay vào đó, PMI lại tăng trở lại.
- Tỷ giá EUR/USD đã xóa gần hết mức tăng đạt được sau báo cáo CPI.
- Khu vực dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn lĩnh vực sản xuất.
20:45 - S&P Global Mỹ PMI (Tháng 10):
-
PMI Tổng hợp (Composite): 54.8 (Trước đó: 53.9)
-
PMI Sản xuất (Manufacturing): 52.2 (Dự báo: 51.9, Trước đó: 52.0)
-
PMI Dịch vụ (Services): 55.2 (Dự báo: 53.5, Trước đó: 54.2)
Báo cáo PMI tháng 10 của Mỹ bất ngờ mạnh hơn dự kiến. Kết hợp với dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt hơn nhiều so với dự đoán của giới phân tích.
Dựa trên PMI, hoạt động kinh tế đang phục hồi trên diện rộng, tuy nhiên lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với sản xuất.
Điều đáng chú ý là các chỉ số không chỉ vượt dự báo, mà dự báo trước đó còn kỳ vọng PMI sẽ giảm nhẹ so với tháng trước. Thực tế, mức giảm không xảy ra — ngược lại, PMI đã tăng so với tháng trước, cho thấy sức bật rõ rệt của nền kinh tế.
Nguyên nhân có thể đến từ hiệu ứng tài sản (wealth effect) khi giá trị tài sản tăng mạnh cùng với chi phí vay mượn giảm gần đây, qua đó kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, đọc theo góc nhìn thị trường, dữ liệu mạnh mẽ này không hẳn là tin tốt. Nếu PMI thấp hơn một chút, điều đó sẽ tạo thêm lý do để FED nới lỏng chính sách tiền tệ, giúp thúc đẩy giá tài sản tăng cao hơn nữa.
Ngược lại, một nền kinh tế mạnh làm giảm nhu cầu nới lỏng, khiến thị trường chứng khoán chịu áp lực giảm, còn đồng USD tăng giá.
Thực tế, EUR/USD đã xóa gần hết mức tăng có được sau báo cáo CPI.
Nguồn: xStation5
⏬Giá Vàng thủng mốc $4,000!
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số sản xuất của Fed Dallas vượt ước tính 📈 EURUSD ổn định quanh mức 1,163
Thị trường nổi bật: JP225 (27.10.2025)
🔴LIVE - Vàng sẽ về đâu trước tuần quan trọng!
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.