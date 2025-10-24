CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Hoa Kỳ vượt kỳ vọng! 📈🔥EURUSD giảm!

20:45 - S&P Global Mỹ PMI (Tháng 10):

PMI Tổng hợp (Composite): 54.8 (Trước đó: 53.9)

PMI Sản xuất (Manufacturing): 52.2 (Dự báo: 51.9, Trước đó: 52.0)

PMI Dịch vụ (Services): 55.2 (Dự báo: 53.5, Trước đó: 54.2)

Báo cáo PMI tháng 10 của Mỹ bất ngờ mạnh hơn dự kiến. Kết hợp với dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt hơn nhiều so với dự đoán của giới phân tích.

Dựa trên PMI, hoạt động kinh tế đang phục hồi trên diện rộng, tuy nhiên lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với sản xuất.

Điều đáng chú ý là các chỉ số không chỉ vượt dự báo, mà dự báo trước đó còn kỳ vọng PMI sẽ giảm nhẹ so với tháng trước. Thực tế, mức giảm không xảy ra — ngược lại, PMI đã tăng so với tháng trước, cho thấy sức bật rõ rệt của nền kinh tế.

Nguyên nhân có thể đến từ hiệu ứng tài sản (wealth effect) khi giá trị tài sản tăng mạnh cùng với chi phí vay mượn giảm gần đây, qua đó kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đọc theo góc nhìn thị trường, dữ liệu mạnh mẽ này không hẳn là tin tốt. Nếu PMI thấp hơn một chút, điều đó sẽ tạo thêm lý do để FED nới lỏng chính sách tiền tệ, giúp thúc đẩy giá tài sản tăng cao hơn nữa.

Ngược lại, một nền kinh tế mạnh làm giảm nhu cầu nới lỏng, khiến thị trường chứng khoán chịu áp lực giảm, còn đồng USD tăng giá.

Thực tế, EUR/USD đã xóa gần hết mức tăng có được sau báo cáo CPI.

Nguồn: xStation5