Micron tăng giá DRAM lên mức cao kỷ lục

Các nhà phân tích của Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Micron Technology (MU) lên mức kỷ lục 325 USD, so với mức 220 USD trước đó. Các chuyên gia nhấn mạnh sự tăng mạnh của giá bộ nhớ DDR5, đã tăng gấp ba lần trong tháng vừa qua, mức giá chưa từng thấy kể từ những năm 1990. Điều này tạo cơ hội độc đáo cho công ty đạt kết quả tài chính kỷ lục.
Theo dự báo, giá DRAM có thể tăng thêm 15–20% trong nửa đầu năm 2026, với một số giao dịch lên tới 50% so với giá tham chiếu. Động lực chính của sự tăng trưởng này là nhu cầu cực kỳ mạnh từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), vốn tiêu thụ phần lớn sản lượng DRAM toàn cầu. Các nhà sản xuất đang tập trung sản xuất các chip HBM nhanh hơn cho AI, hạn chế nguồn cung DDR5 cho người tiêu dùng.
Các nhà phân tích lưu ý rằng, khác với các đợt thiếu hụt bộ nhớ trước đây, như năm 2018, Micron bước vào chu kỳ hiện tại với lợi nhuận kỷ lục, cho phép công ty hoạt động trong lãnh thổ chưa từng có về tiềm năng lợi nhuận. Đồng thời, mở rộng công suất sản xuất bởi các nhà sản xuất như Samsung và Hynix đang tăng tốc, mặc dù cầu vẫn vượt cung.
Mặc dù giá cổ phiếu đã tăng 180% trong năm nay, các chuyên gia tin rằng công ty vẫn còn tiềm năng tăng mạnh nhờ nhu cầu bền vững về DRAM và HBM trong lĩnh vực AI.
