🚩Giá ca cao và cà phê tương lai giảm mạnh sau các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nam Mỹ 📉

Hôm nay, giá hợp đồng tương lai cà phê và ca cao trên sàn ICE đang giảm. Nguyên nhân là Nhà Trắng vừa công bố các thỏa thuận thương mại mới với Argentina, Guatemala, El Salvador và Ecuador, nhằm mục tiêu giảm giá thực phẩm tại Mỹ — đặc biệt là cà phê, ca cao, chuối, thịt bò và một số mặt hàng nông sản khác. Thông báo này được đưa ra sau nhiều lần Tổng thống Donald Trump và các cố vấn chủ chốt hứa sẽ kiềm chế đà tăng của giá lương thực, dù các quan chức không đưa ra con số cụ thể về mức độ các thỏa thuận này có thể giúp giảm chi phí cho người tiêu dùng. Một quan chức Mỹ hôm qua bình luận rằng: “(...) Chúng tôi kỳ vọng tác động tích cực đối với cà phê và ca cao từ các thỏa thuận này.” Thị trường xem động thái này như tín hiệu cho điều kiện nguồn cung được cải thiện và khả năng giảm thuế nhập khẩu đáng kể, đặc biệt là với Brazil.

Dữ liệu lạm phát (CPI tháng 9/2025) cho thấy mức tăng mạnh ở các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu chủ chốt: Coffee +18.9% Bananas +6.9% Beef +14.7%

Các nhà kinh tế cho rằng một phần các đợt tăng giá này xuất phát từ thuế quan thời Trump, đặc biệt đối với những mặt hàng Mỹ không thể tự sản xuất với số lượng lớn, như cà phê. Bất chấp các thỏa thuận mới, mức thuế 50% đối với Brazil — một trong những nhà cung cấp cà phê và thịt bò quan trọng nhất của Mỹ — vẫn giữ nguyên, hạn chế khả năng giảm giá. Các quy định thuế quan sẽ không thay đổi đối với: Guatemala, El Salvador, Ecuador: thuế đối ứng giữ ở mức 10% Ecuador: thuế đối ứng bổ sung 15% vẫn được giữ nguyên

Nhà Trắng cho biết các khuôn khổ thương mại mới sẽ xóa bỏ thuế đối với một số sản phẩm “đủ điều kiện”, vốn không thể sản xuất đủ tại Mỹ — nhưng chi tiết về những sản phẩm nào và số lượng bao nhiêu vẫn mơ hồ.

Đối với Argentina, Mỹ dự định gỡ bỏ thuế đối với một số tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu liên quan đến dược phẩm mà Mỹ không tự sản xuất được.

Các quan chức chính quyền nhấn mạnh tác động tích cực tiềm năng lên giá cà phê và ca cao — nhưng thừa nhận rằng họ không thể định lượng mức độ ảnh hưởng hoặc đảm bảo mức tiết kiệm sẽ đến tay người tiêu dùng.

Họ lưu ý rằng tác động giá thực tế còn phụ thuộc vào việc thuế quan trước đó được hấp thụ ở đâu trong chuỗi cung ứng — nhà nhập khẩu, nhà bán buôn hay nhà bán lẻ — cũng như các yếu tố khó kiểm soát như thời tiết ảnh hưởng đến mùa vụ.

Nhà Trắng kỳ vọng các thỏa thuận thương mại đối ứng với bốn nước trên sẽ được ký và công bố trong vòng hai tuần, mặc dù nhiều rào cản phi thuế quan vẫn còn tồn tại.

Các thỏa thuận này nối tiếp xu hướng của các nỗ lực thương mại trong chuyến công du châu Á của ông Trump, nơi các thỏa thuận khung tương tự đã được công bố với Việt Nam (nhà sản xuất Robusta chủ chốt) và Thái Lan, cùng với các thỏa thuận đối ứng đầy đủ với Malaysia và Campuchia.

Biểu đồ COCOA và COFFEE (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai của cả ca cao và cà phê đều giảm hôm nay. Cà phê giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, Ca cao rẻ nhất kể từ đầu 2024. Chỉ báo RSI của ca cao giảm xuống dưới 30, báo hiệu tình trạng quá bán (oversold). Đối với cà phê, có thể thấy mô hình vai–đầu–vai nghịch đảo, với vùng hỗ trợ quan trọng giữa 315–320 điểm.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5