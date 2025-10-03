CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của khu vực đồng Euro thấp hơn một chút so với dự kiến ​​📌

14:15, Tây Ban Nha – Dữ liệu PMI tháng 9:

HCOB Spain Services PMI: thực tế 54.3; dự báo 53.3; trước đó 53.2

14:45, Ý – Dữ liệu PMI tháng 9:

HCOB Italy Composite PMI: thực tế 51.7; trước đó 51.7

HCOB Italy Services PMI: thực tế 52.5; dự báo 51.5; trước đó 51.5

14:50, Pháp – Dữ liệu PMI tháng 9:

HCOB France Services PMI: thực tế 48.5; dự báo 48.9; trước đó 49.8

HCOB France Composite PMI: thực tế 48.1; dự báo 48.4; trước đó 49.8

14:55, Đức – Dữ liệu PMI tháng 9:

HCOB Germany Services PMI: thực tế 51.5; dự báo 52.5; trước đó 49.3

HCOB Germany Composite PMI: thực tế 52.0; dự báo 52.4; trước đó 50.5

15:00, Khu vực đồng Euro – Dữ liệu PMI tháng 9:

HCOB Eurozone Composite PMI: thực tế 51.2; dự báo 51.2; trước đó 51.0

HCOB Eurozone Services PMI: thực tế 51.3; dự báo 51.4; trước đó 50.5

Dịch vụ đang giữ cho đà phục hồi của khu vực đồng Euro tiếp tục: hoạt động đã tăng tốc trở lại trong tháng 9 nhờ sự gia tăng trong các đơn hàng mới, đưa PMI Dịch vụ của Eurozone đạt 51.3 và PMI Hỗn hợp đạt 51.2. Theo mô hình dự báo nhanh của HCOB, điều này tương ứng với mức tăng trưởng GDP khoảng 0,4% theo quý.

Sự phục hồi diễn ra ở hầu hết các quốc gia nhưng tốc độ không đồng đều:

Tây Ban Nha vượt trội (dịch vụ 54.3),

Ý duy trì tăng trưởng ổn định (dịch vụ 52.5; hỗn hợp 51.7),

Đức quay lại tăng trưởng (dịch vụ 51.5; hỗn hợp 52.0),

Trong khi Pháp tiếp tục suy giảm (dịch vụ 48.5; hỗn hợp 48.1).

Áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ đã hạ nhiệt đôi chút — vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn nhưng thấp hơn so với tháng 8, củng cố quan điểm của một số thành viên ECB phản đối việc cắt giảm lãi suất bổ sung trong ngắn hạn.