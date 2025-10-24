CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨EURUSD tăng mạnh!🔥

19:30 - Mỹ: Chỉ số CPI (Lạm phát tiêu dùng) tháng 9

Core CPI (YoY): 3% (Dự báo: 3.1%, Trước đó: 3.1%)

Core CPI (MoM): 0.2% (Dự báo: 0.3%, Trước đó: 0.3%)

CPI (YoY): 3% (Dự báo: 3.1%, Trước đó: 2.9%)

CPI (MoM): 0.3% (Dự báo: 0.4%, Trước đó: 0.4%)

Chỉ số CPI của Mỹ công bố thấp hơn kỳ vọng, cho thấy dấu hiệu giảm tốc lạm phát (disinflation) trong nền kinh tế. Cả số liệu hàng năm và hàng tháng đều thấp hơn 0.1 điểm phần trăm so với dự báo. Cấu trúc thay đổi có phần phức tạp như sau:

Bất chấp giá dầu giảm, nhóm nhiên liệu vẫn đóng góp tích cực vào mức tăng của tháng 9. Điều này có thể do biên lợi nhuận lọc dầu tăng và giá bán lẻ xăng theo mùa cao hơn.

Nhóm quần áo ghi nhận mức tăng bất ngờ cao hơn dự kiến.

Ngược lại, giá điện giảm theo tháng, góp phần kéo giảm lạm phát. Đây là một điểm đáng chú ý trong bối cảnh tranh luận tại Mỹ về việc giá điện có thể tăng do mức tiêu thụ lớn từ các trung tâm dữ liệu.

Nhà ở (shelter) vẫn là yếu tố đóng góp lớn nhất và dai dẳng nhất trong CPI, dù tốc độ tăng đang chậm lại dần.

Tổng thể, dữ liệu này cho thấy áp lực giá đối với hàng hóa nói chung đang dịu lại, trong khi dịch vụ liên quan đến nhà ở vẫn còn độ trễ. Các yếu tố như năng lượng, nhiên liệu và thuế phí có thể còn phản ứng chậm, nhưng CPI hiện tại đã phản ánh phần nào sự giảm nhiệt của lạm phát.

Điều này có tác động sâu rộng đến chính sách tiền tệ: lạm phát thấp hơn dự kiến làm tăng kỳ vọng rằng FED có thể sớm quay lại chính sách nới lỏng định lượng (QE). Thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất và tái mua trái phiếu của Fed sớm hơn dự đoán — yếu tố then chốt với xu hướng hiện nay.

Ngoài ra, điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh áp lực gia tăng từ cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ (shutdown) đang đè nặng lên nền kinh tế.

Phản ứng thị trường: Ngay sau khi dữ liệu được công bố, đồng euro tăng khoảng 0.3% so với USD, nhưng sau đó thị trường nhanh chóng điều chỉnh lại phần lớn mức tăng này.

Nguồn: xStation5