CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến ​​📉

Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ: 50,0 (Dự báo 51,7, trước đó 52,0)
Chỉ số Việc làm: 47,2 (Dự báo 46,6, trước đó 46,5)
Chỉ số đơn đặt hàng mới: 50,4 (Dự báo 54, trước đó 56,0)
Chỉ số Giá: 69,4 (Dự báo 68, trước đó 69,2)
