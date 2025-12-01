CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất chính thức của khu vực đồng Euro thấp hơn một chút so với dự kiến ​​📌

17:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 11:
-
HCOB Manufacturing PMI: thực tế 51.5; dự báo 52.3; trước đó 52.1;
17:45, Thụy Sĩ - Dữ liệu PMI:
-
procure.ch Manufacturing PMI: dự báo 48.6; trước đó 48.2;
17:45, Ý - Dữ liệu PMI tháng 11:
-
HCOB Manufacturing PMI: thực tế 50.6; dự báo 50.1; trước đó 49.9;
17:50, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 11:
-
HCOB Manufacturing PMI: thực tế 47.8; dự báo 47.8; trước đó 48.8;
17:55, Đức - Dữ liệu PMI tháng 11:
-
HCOB Manufacturing PMI: thực tế 48.2; dự báo 48.4; trước đó 49.6;
16:00, Khu vực Euro - Dữ liệu PMI tháng 11:
-
HCOB Manufacturing PMI: thực tế 49.6; dự báo 49.7; trước đó 50.0;
Sản xuất của Eurozone suy yếu xuống mức thấp nhất trong 5 tháng khi sản lượng và đơn hàng mới giảm, cho thấy sự quay lại của xu hướng thu hẹp, dù niềm tin kinh doanh có nhích lên nhẹ. Dù 6 trong số 8 quốc gia được theo dõi ghi nhận mở rộng, sự suy giảm tại hai nền kinh tế lớn là Pháp và Đức - do bất ổn chính trị và tâm lý bi quan về cải cách - đang kéo cả khu vực đi xuống. Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn duy trì tăng trưởng tháng thứ bảy liên tiếp và Ý đã quay lại vùng mở rộng, với đơn hàng tăng tại cả hai nước, mang lại hy vọng tích cực. Niềm tin kinh doanh được cải thiện trên toàn khối, đặc biệt là sự chuyển biến rõ rệt sang lạc quan hơn tại Pháp và Đức, gợi ý rằng tâm lý có thể hỗ trợ một đợt phục hồi nhẹ trong năm tới.
