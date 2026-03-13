CẬP NHẬT MỚI: Kết quả JOLTS và dữ liệu Đại học Michigan trái chiều❓

Kỳ vọng lạm phát và tâm lý người tiêu dùng (tháng 3):

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 3,4% (Kỳ vọng: 3,6%; Trước đó: 3,4%)

Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3,2% (Kỳ vọng: 3,4%; Trước đó: 3,3%)

Kỳ vọng người tiêu dùng: 55,5 (Kỳ vọng: 55,0; Trước đó: 56,6)

Điều kiện hiện tại: 57,8 (Kỳ vọng: 54,9; Trước đó: 56,6)

Vị trí việc làm tại Mỹ (tháng 1)

JOLTS: 6,946 triệu (Kỳ vọng: 6,760 triệu; Trước đó: 6,555 triệu)

Kỳ vọng lạm phát đã giảm vào thời điểm chuyển giao giữa tháng 2 và tháng 3, bất chấp nguy cơ khủng hoảng tại Strait of Hormuz. Tâm lý người tiêu dùng cũng cải thiện phần nào. Tuy nhiên, điều này không hẳn là tin tích cực. Trong bối cảnh kinh tế và thị trường hiện tại, việc kỳ vọng lạm phát giảm cho thấy khả năng chi tiêu và dư địa tài chính của người tiêu dùng đang bị thu hẹp đáng kể. Đồng thời, dù các chỉ số tâm lý đã cải thiện, chúng vẫn nằm ở mức thường gắn với giai đoạn suy thoái kinh tế.

Thị trường lao động cũng cho thấy bức tranh tương tự. Số vị trí tuyển dụng trong báo cáo JOLTS tăng lên 6,9 triệu, cao hơn dự báo của thị trường. Đây là một mức tăng đáng chú ý. Tuy nhiên, điều này không thay đổi thực tế rằng con số này vẫn thấp hơn khoảng 15% so với một năm trước, và chỉ báo này đã duy trì xu hướng giảm kể từ năm 2023.