CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất của Anh cao hơn một chút so với ước tính📈

- Sản lượng sản xuất của Anh tăng lần đầu tiên sau một năm
- Số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tiếp tục giảm
- GBP/USD giảm sau khi dữ liệu được công bố
16:30, Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 10:
S&P Global Manufacturing PMI: thực tế 49,7; dự báo 49,6; kỳ trước 49,6.
Ngành sản xuất của Anh cho thấy dấu hiệu phục hồi ban đầu trong tháng 10, khi sản lượng tăng trở lại lần đầu tiên trong vòng một năm, được hỗ trợ bởi việc giảm lượng đơn hàng tồn đọng và khởi động lại sản xuất tại các doanh nghiệp lớn như Jaguar Land Rover. Sản lượng tăng ở nhóm hàng tiêu dùng và hàng trung gian, trong khi sản xuất hàng đầu tư vẫn giảm, nhưng tốc độ giảm chậm lại. Nhu cầu trong nước và quốc tế vẫn yếu, với đơn hàng mới và xuất khẩu tiếp tục giảm. Việc làm giảm lần nữa, song mức độ cắt giảm nhẹ hơn. Áp lực chi phí hạ nhiệt phần nào, nhưng chuỗi cung ứng vẫn căng thẳng và sự bất định liên quan đến thuế quan và nhu cầu toàn cầu tiếp tục đè nặng lên triển vọng.
Phản ứng của đồng bảng Anh vẫn thận trọng, dao động giữa tăng nhẹ và giảm nhẹ. Một mặt, báo cáo mang lại tín hiệu tích cực cho ngành sản xuất đang gặp khó khăn của Anh; mặt khác, dấu hiệu giảm áp lực chi phí và suy yếu việc làm có thể tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh (BoE) cắt giảm lãi suất trong các tháng tới.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PPI của Eurozone phù hợp với kỳ vọng.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ rhansg 10 của Châu Âu cao hơn một chút so với kỳ vọng
CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Pháp vượt kỳ vọng! EURUSD tăng nhẹ
Lịch kinh tế: Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Châu Âu và Hoa Kỳ được thị trường quan tâm
