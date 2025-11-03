CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI từ các nước châu Âu phù hợp với kỳ vọng 🔎

14:15, Tây Ban Nha – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB Spain Manufacturing PMI: thực tế 52,1; dự báo 51,8; kỳ trước 51,5

14:30, Thụy Sĩ – Dữ liệu PMI tháng 10:

procure.ch Manufacturing PMI: thực tế 48,2; dự báo 47,7; kỳ trước 46,3

14:45, Ý – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB Italy Manufacturing PMI: thực tế 49,9; dự báo 49,3; kỳ trước 49,0

14:50, Pháp – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB France Manufacturing PMI: thực tế 48,8; dự báo 48,3; kỳ trước 48,3

14:55, Đức – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB Germany Manufacturing PMI: thực tế 49,6; dự báo 49,6; kỳ trước 49,6

15:00, Khu vực đồng euro – Dữ liệu PMI tháng 10:

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: thực tế 50,0; dự báo 50,0; kỳ trước 50,0

Tổng quan PMI ngành sản xuất châu Âu – Tháng 10

Tâm lý sản xuất trên khắp châu Âu trong tháng 10 vẫn ở trạng thái trái chiều, cho thấy những dấu hiệu ổn định chưa rõ ràng và chưa có sự phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số PMI sản xuất toàn khu vực đồng euro được xác nhận ở mức 50,0, trùng khớp với ước tính sơ bộ và đánh dấu lần đầu tiên quay trở lại ngưỡng tăng trưởng sau nhiều tháng suy giảm. Sản lượng tiếp tục tăng nhẹ, nhưng nhu cầu yếu và tình trạng cắt giảm việc làm vẫn diễn ra, phản ánh sự mong manh của các nền kinh tế lớn trong khu vực.

Đức ghi nhận PMI ở mức 49,6, không thay đổi so với ước tính sơ bộ và vẫn dưới ngưỡng tăng trưởng. Sản lượng tăng trở lại, chủ yếu nhờ lĩnh vực hàng hóa đầu tư, nhưng đơn hàng mới và xuất khẩu vẫn yếu. Các doanh nghiệp tiếp tục giảm nhân sự và hàng tồn kho do nhu cầu thấp và áp lực chi phí.

Pháp tiếp tục trong vùng thu hẹp với PMI 48,8, khi bất ổn chính trị và nhu cầu yếu tác động tiêu cực đến sản xuất. Các nhà sản xuất tiếp tục giảm giá để duy trì khả năng cạnh tranh, trong khi niềm tin vẫn ở mức thấp.

Ý tiến gần hơn đến trạng thái ổn định với PMI đạt 49,9, cao nhất trong hơn một năm qua. Sản lượng và niềm tin đều được cải thiện, cho thấy ngành có thể đang tiến gần bước ngoặt phục hồi, dù các doanh nghiệp vẫn ghi nhận nhu cầu yếu và áp lực lợi nhuận do phải giảm giá.

Tây Ban Nha tiếp tục là điểm sáng của khu vực, với PMI tăng lên 52,1, được hỗ trợ bởi sản lượng mạnh và đơn hàng mới tăng. Tuy nhiên, tốc độ tuyển dụng chậm lại và xuất khẩu giảm nhẹ, một phần do nhu cầu yếu từ Pháp.

Thụy Sĩ, dù nằm ngoài khu vực đồng euro, vẫn tiếp tục cải thiện với PMI đạt 48,2 (tăng từ 46,3). Ngành sản xuất nước này vẫn chịu áp lực từ chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu, nhưng đang phục hồi dần kể từ giữa năm 2023.

Tổng thể, ngành sản xuất châu Âu đang xuất hiện những dấu hiệu ổn định ban đầu sau giai đoạn suy giảm kéo dài. Tăng trưởng tại các nền kinh tế phía Nam như Tây Ban Nha trái ngược với sự yếu kém dai dẳng tại các nước trung tâm như Đức và Pháp. Tình trạng cắt giảm việc làm, nhu cầu yếu và rủi ro bên ngoài vẫn đang hạn chế đà phục hồi, khiến sự cải thiện của khu vực đồng euro vẫn còn mong manh nhưng đang dần hình thành. Cặp EUR/USD đang giảm, nhưng áp lực bán không xuất phát từ dữ liệu PMI.