CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Thụy Sĩ chậm lại 📉

Lạm phát Thụy Sĩ tháng 10: 0,1% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: 0,3%; kỳ trước: 0,2%)
Lạm phát theo tháng: −0,3% so với tháng trước (dự báo: −0,1%; kỳ trước: −0,2%)
Lạm phát cơ bản: 0,5% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: 0,7%; kỳ trước: 0,7%)
Lạm phát của Thụy Sĩ giảm 0,3% so với tháng trước, chủ yếu do giá khách sạn và kỳ nghỉ giảm, trong khi chi phí quần áo và nhà ở tăng nhẹ. Dữ liệu này được cho là sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), vì ngân hàng này đã kết thúc chu kỳ nới lỏng và dự kiến lạm phát trung bình ở mức 0,4% trong quý IV.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PPI của Eurozone phù hợp với kỳ vọng.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ rhansg 10 của Châu Âu cao hơn một chút so với kỳ vọng
CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Pháp vượt kỳ vọng! EURUSD tăng nhẹ
Lịch kinh tế: Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Châu Âu và Hoa Kỳ được thị trường quan tâm
