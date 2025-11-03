Lịch kinh tế: PMI, ISM và ADP sẽ công bố trong tuần này 📄

Sự chú ý của thị trường tài chính trong tuần tới sẽ tập trung vào các báo cáo kinh tế vĩ mô từ các tổ chức tư nhân như ISM, PMI và ADP, trong bối cảnh dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ vẫn bị đình trệ do tình trạng đóng cửa chính phủ (government shutdown) đang tiếp diễn.

Ngoài ra, phát biểu của các quan chức Fed cũng đáng chú ý — bao gồm Cook (thứ Hai), Bowman (thứ Ba), và Williams, Hammack, Paulson (thứ Năm).

Đối với các thị trường ngoài Mỹ, nhà đầu tư sẽ theo dõi quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA – thứ Ba) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE – thứ Năm).

Lịch kinh tế chi tiết theo giờ Việt Nam

Thứ Hai, ngày 3/11

Cả ngày: Nhật Bản – Nghỉ lễ ngân hàng

13:30 – Thụy Sĩ: Chỉ số CPI tháng 10

14:15 – Tây Ban Nha: PMI Sản xuất tháng 10

14:45 – Pháp: PMI Sản xuất tháng 10

14:55 – Đức: PMI Sản xuất tháng 10

15:00 – Khu vực Eurozone: PMI Sản xuất tháng 10

15:30 – Anh: PMI Sản xuất tháng 10

21:45 – Mỹ: PMI Sản xuất tháng 10

22:00 – Mỹ: Chỉ số ISM Sản xuất tháng 10

02:00 (4/11) – Mỹ: Bài phát biểu của Cook (FOMC)

Thứ Ba, ngày 4/11

08:30 – Nhật Bản: PMI Sản xuất tháng 10

10:30 – Úc: Quyết định lãi suất (RBA)

14:00 – Eurozone: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde

18:30 – Mỹ: Bài phát biểu của Bowman (FOMC)

22:00 – Mỹ: Báo cáo JOLTS – Số vị trí tuyển dụng tháng 9

03:40 (5/11) – Mỹ: Dự trữ dầu thô (API)

Thứ Tư, ngày 5/11

07:50 (4/11) – Nhật Bản: Biên bản họp BoJ

08:45 – Trung Quốc: PMI Dịch vụ tháng 10

13:00 – Đức: Đơn hàng nhà máy tháng 9

14:15 – Tây Ban Nha: PMI Dịch vụ tháng 10

14:55 – Đức: PMI Dịch vụ tháng 10

15:00 – Eurozone: PMI Dịch vụ tháng 10

15:30 – Anh: PMI Dịch vụ tháng 10

19:15 – Mỹ: Báo cáo việc làm ADP tháng 10

20:00 – Ba Lan: Quyết định lãi suất

20:45 – Mỹ: PMI Dịch vụ tháng 10

21:00 – Mỹ: ISM Dịch vụ tháng 10

21:30 – Mỹ: Dự trữ dầu thô (EIA)

Thứ Năm, ngày 6/11

13:00 – Đức: Sản xuất công nghiệp tháng 9

14:00 – Tây Ban Nha: Sản xuất công nghiệp tháng 9

19:00 – Anh: Quyết định lãi suất BoE

19:00 – Anh: Báo cáo lạm phát của BoE

21:30 – Mỹ: Dự trữ khí tự nhiên (EIA)

22:00 – Mỹ: Bài phát biểu của Williams (FOMC)

23:00 – Mỹ: Bài phát biểu của Hammack (FOMC)

03:30 (7/11) – Mỹ: Bài phát biểu của Paulson (FOMC)

Thứ Sáu, ngày 7/11