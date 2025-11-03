Lịch kinh tế: PMI, ISM và ADP sẽ công bố trong tuần này 📄

Sự chú ý của thị trường tài chính trong tuần tới sẽ tập trung vào các báo cáo kinh tế vĩ mô từ các tổ chức tư nhân như ISM, PMI và ADP, trong bối cảnh dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ vẫn bị đình trệ do tình trạng đóng cửa chính phủ (government shutdown) đang tiếp diễn.
Ngoài ra, phát biểu của các quan chức Fed cũng đáng chú ý — bao gồm Cook (thứ Hai), Bowman (thứ Ba), và Williams, Hammack, Paulson (thứ Năm).
Đối với các thị trường ngoài Mỹ, nhà đầu tư sẽ theo dõi quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA – thứ Ba) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE – thứ Năm).
Lịch kinh tế chi tiết theo giờ Việt Nam
Thứ Hai, ngày 3/11
-
Cả ngày: Nhật Bản – Nghỉ lễ ngân hàng
-
13:30 – Thụy Sĩ: Chỉ số CPI tháng 10
-
14:15 – Tây Ban Nha: PMI Sản xuất tháng 10
-
14:45 – Pháp: PMI Sản xuất tháng 10
-
14:55 – Đức: PMI Sản xuất tháng 10
-
15:00 – Khu vực Eurozone: PMI Sản xuất tháng 10
-
15:30 – Anh: PMI Sản xuất tháng 10
-
21:45 – Mỹ: PMI Sản xuất tháng 10
-
22:00 – Mỹ: Chỉ số ISM Sản xuất tháng 10
-
02:00 (4/11) – Mỹ: Bài phát biểu của Cook (FOMC)
Thứ Ba, ngày 4/11
-
08:30 – Nhật Bản: PMI Sản xuất tháng 10
-
10:30 – Úc: Quyết định lãi suất (RBA)
-
14:00 – Eurozone: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde
-
18:30 – Mỹ: Bài phát biểu của Bowman (FOMC)
-
22:00 – Mỹ: Báo cáo JOLTS – Số vị trí tuyển dụng tháng 9
-
03:40 (5/11) – Mỹ: Dự trữ dầu thô (API)
Thứ Tư, ngày 5/11
-
07:50 (4/11) – Nhật Bản: Biên bản họp BoJ
-
08:45 – Trung Quốc: PMI Dịch vụ tháng 10
-
13:00 – Đức: Đơn hàng nhà máy tháng 9
-
14:15 – Tây Ban Nha: PMI Dịch vụ tháng 10
-
14:55 – Đức: PMI Dịch vụ tháng 10
-
15:00 – Eurozone: PMI Dịch vụ tháng 10
-
15:30 – Anh: PMI Dịch vụ tháng 10
-
19:15 – Mỹ: Báo cáo việc làm ADP tháng 10
-
20:00 – Ba Lan: Quyết định lãi suất
-
20:45 – Mỹ: PMI Dịch vụ tháng 10
-
21:00 – Mỹ: ISM Dịch vụ tháng 10
-
21:30 – Mỹ: Dự trữ dầu thô (EIA)
Thứ Năm, ngày 6/11
-
13:00 – Đức: Sản xuất công nghiệp tháng 9
-
14:00 – Tây Ban Nha: Sản xuất công nghiệp tháng 9
-
19:00 – Anh: Quyết định lãi suất BoE
-
19:00 – Anh: Báo cáo lạm phát của BoE
-
21:30 – Mỹ: Dự trữ khí tự nhiên (EIA)
-
22:00 – Mỹ: Bài phát biểu của Williams (FOMC)
-
23:00 – Mỹ: Bài phát biểu của Hammack (FOMC)
-
03:30 (7/11) – Mỹ: Bài phát biểu của Paulson (FOMC)
Thứ Sáu, ngày 7/11
-
10:00 (6/11) – Trung Quốc: Cán cân thương mại tháng 9
-
20:30 – Canada: Dữ liệu việc làm
-
22:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PPI của Eurozone phù hợp với kỳ vọng.
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ rhansg 10 của Châu Âu cao hơn một chút so với kỳ vọng
CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Pháp vượt kỳ vọng! EURUSD tăng nhẹ
Lịch kinh tế: Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng từ Châu Âu và Hoa Kỳ được thị trường quan tâm
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.