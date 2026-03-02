Tin tức Crypto: Bitcoin tăng gần 2% bất chấp chiến tranh ở Trung Đông 📈

Bất chấp chiến tranh ở Trung Đông và tâm lý yếu đi rõ rệt trên các thị trường cổ phiếu - chịu ảnh hưởng bởi giá dầu tăng và lo ngại lạm phát quay lại - Bitcoin phản ứng tương đối bình tĩnh. Sau các đợt tấn công của Israel và Mỹ vào các mục tiêu ở Iran, BTC từng giảm xuống khoảng 63.000 USD vào sáng thứ Bảy, nhưng kể từ đó đã hồi phục khoảng 5% và hiện đang ổn định gần 66.500 USD. Dữ liệu on-chain ban đầu xác nhận áp lực bán trong hợp đồng phái sinh BTC, với mức thanh lý đạt đỉnh khoảng 1,8 tỷ USD, nhưng thị trường nhanh chóng cân bằng trở lại.

Nguồn: CryptoQuant

Điều khá bất ngờ là các nhà nắm giữ ngắn hạn không tham gia bán hàng loạt, điều này có thể gợi ý giai đoạn “cạn kiệt nguồn cung” ở thời điểm hiện tại và cho thấy Bitcoin hiện đang được nắm giữ bởi những nhà đầu tư “tay khỏe” hơn.

Nguồn: CryptoQuant

Mặt khác, một phần đáng kể nguồn cung BTC tích lũy trong hai năm qua vẫn đang lỗ. Việc BTC giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng 60.000 USD có thể làm tăng mạnh khoản lỗ chưa thực hiện của các nhà đầu tư dài hạn.

Nguồn: CryptoQuant

ETF vẫn chưa hoảng loạn (tạm thời)

Ở giai đoạn hiện tại của chu kỳ thị trường, sự chú ý của nhà đầu tư vẫn tập trung vào Bitcoin, trong khi Ethereum rõ ràng đang lùi lại phía sau. Điều này thể hiện rõ trong dòng vốn ETF: vốn tiếp tục ưu tiên Bitcoin, và nếu BTC không có sự hồi phục bền vững, một thị trường tăng giá rộng hơn bao gồm ETH hiện khó xảy ra. Ngoại trừ thứ Hai và thứ Sáu tuần trước, các ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn ròng tích cực rõ rệt. Trong khi đó, các ETF Ethereum chỉ ghi nhận dòng vốn tích cực rất hạn chế.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Tổng vốn tích lũy trong các ETF tiền điện tử vẫn đáng kể. So với mức đỉnh, tài sản giảm khoảng 15%, mặc dù Bitcoin đã giảm gần 50% so với mức cao kỷ lục. Điều này cho thấy, mặc dù việc bán ra liên quan đến ETF đã tăng tốc trong vài tháng gần đây, nhưng vẫn còn xa mức cực đoan.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (D1)

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin dường như sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 60.000–72.000 USD trong ngắn hạn. Thị trường nhiều khả năng đang tìm kiếm một chất xúc tác để tạo ra một biến động quyết định theo một trong hai hướng. Một đợt giảm sâu về 50.000 USD không thể bị loại trừ - đặc biệt nếu điều kiện thị trường chứng khoán toàn cầu xấu đi, ủng hộ USD, lợi suất trái phiếu và giá dầu. Ngược lại, một sự bứt phá quyết định trên vùng 74.000–75.000 USD sẽ tăng xác suất một nỗ lực hồi phục bền vững hơn.

Nguồn: xStation5