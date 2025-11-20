CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PPI của Đức cao hơn một chút so với kỳ vọng!

15:00 - Dữ liệu PPI của Đức tháng 10 PPI YoY: –1,8% (Dự báo: –1,9%; Trước đó: 1,7%)

PPI MoM: 0,1% (Dự báo: 0,0%; Trước đó: –0,1%) Động lực tăng nhẹ theo tháng cho thấy tâm lý kinh doanh có dấu hiệu cải thiện nhẹ và tốt hơn kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, trên cơ sở năm, chỉ báo này vẫn ở mức âm và tiếp tục theo xu hướng giảm dài hạn, phản ánh áp lực yếu trong giá sản xuất và nhu cầu vẫn còn yếu trong nền kinh tế.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.