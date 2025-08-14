CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PPI của Mỹ tăng vọt vượt dự đoán 📈 EURUSD lao dốc

19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 7: Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại PPI cốt lõi (theo tháng): thực tế 0,9% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,0% MoM;

PPI cốt lõi (theo năm): thực tế 3,7% YoY; dự báo 2,9% YoY; trước đó 2,6% YoY;

PPI trừ Thực phẩm/Năng lượng/Vận tải (theo năm): thực tế tăng 2,8% YoY; trước đó 2,5% YoY;

PPI trừ Thực phẩm/Năng lượng/Vận tải (theo tháng): thực tế 0,6% MoM; trước đó 0,0% MoM;

PPI (theo năm): thực tế 3,3% YoY; dự báo 2,5% YoY; trước đó 2,4% YoY;

PPI (theo tháng): thực tế 0,9% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,0% MoM; 19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 224 nghìn; dự báo 225 nghìn; trước đó 227 nghìn;

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình 4 tuần: thực tế 221,75 nghìn; trước đó 221,00 nghìn;

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục: thực tế 1.953 nghìn; dự báo 1.960 nghìn; trước đó 1.968 nghìn; Dữ liệu kinh tế vĩ mô hôm nay ủng hộ mạnh mẽ lập trường chính sách hiện tại của Fed, cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng và thị trường lao động vững mạnh . Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mạnh hơn dự kiến, bác bỏ kết quả báo cáo tháng trước cho thấy mức giảm đáng kể, ban đầu cho thấy tác động hạn chế của thuế quan. Mặt khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ổn định, với tổng số đơn giảm nhiều hơn dự kiến. Nguồn: xStation5

