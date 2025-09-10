CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PPI của Mỹ thấp hơn dự kiến🗽US100 tăng 0,5%

Dữ liệu PPI Mỹ tháng 8:
-
PPI YoY: 2,6% (dự báo 3,3%, kỳ trước 3,3%, điều chỉnh 3,1%)
-
PPI MoM: -0,1% (dự báo 0,3%, kỳ trước 0,9%, điều chỉnh 0,7%)
-
Core PPI YoY: 2,8% (dự báo 3,5%, kỳ trước 3,7%, điều chỉnh 3,4%)
-
Core PPI MoM: -0,1% (dự báo 0,3%, kỳ trước 0,9%, điều chỉnh 0,7%)
Hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn của Mỹ tăng nhẹ sau dữ liệu PPI, khi giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed cắt lãi suất trong tháng 9. Kết quả này cho thấy áp lực giá trong khu vực sản xuất (và không chỉ riêng sản xuất) đang hạ nhiệt, làm gia tăng kỳ vọng rằng dữ liệu CPI công bố ngày mai sẽ tích cực – yếu tố then chốt đối với Phố Wall và giới đầu tư.
Nguồn:XTB Research, Bloomberg Finance L.P, BLS, Macrobond
