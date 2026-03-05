Lịch kinh tế: Biên bản ECB và các dữ liệu về thị trường lao động Hoa Kỳ

Ngay cả khi mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào Trung Đông, thứ Năm sẽ có một số công bố có thể tạo ra dư âm cho thị trường nhờ những vấn đề cấp bách liên quan đến các ngân hàng trung ương và rủi ro mới từ lạm phát giá năng lượng.

Tại châu Âu, biên bản cuộc họp gần nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ được công bố, trong đó sự chú ý lớn nhất sẽ tập trung vào các thảo luận về tỷ giá đồng euro. Cán cân rủi ro trước khi chiến tranh Trung Đông bùng phát về cơ bản không còn tồn tại, vì vậy thái độ của Hội đồng Thống đốc đối với khả năng đồng euro quá mạnh - vốn đã giảm từ gần 1,20 xuống 1,16 - có thể trở thành manh mối thực sự duy nhất cho tương lai. Trước biên bản, chúng tôi cũng kỳ vọng số liệu bán lẻ khu vực Eurozone, trong khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu vào buổi tối.

Ở phía bên kia Đại Tây Dương, dữ liệu quan trọng nhất từ góc độ chính sách của Fed sẽ là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu về tồn kho khí đốt có thể thu hút thêm sự chú ý do xung đột ở Trung Đông.

Kết quả tài chính sẽ được công bố bởi, trong số những công ty khác: Costco, JD.com.

