CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 tăng nhẹ sau khi công bố dữ liệu ADP của Mỹ 💡

Thay đổi việc làm ADP khu vực tư nhân (Nonfarm Employment Change): Thực tế: 41 nghìn. Dự báo: 49 nghìn. Kỳ trước: -32 nghìn
Nhà kinh tế của ADP cho biết: “Hoạt động tuyển dụng gần đây diễn biến khá thất thường khi các doanh nghiệp phải đối mặt với người tiêu dùng thận trọng và môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất định. Trong khi đà chững lại của tháng 11 diễn ra trên diện rộng, sự suy yếu chủ yếu đến từ các doanh nghiệp nhỏ.”
Dữ liệu khảo sát ADP thấp hơn kỳ vọng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu hơn dự đoán. Tăng trưởng việc làm chậm lại làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng, qua đó hỗ trợ tâm lý tích cực đối với thị trường chứng khoán.
Thị trường nổi bật - Silver🚨
Khảo sát của Fed New York: Kỳ vọng lạm phát cao hơn, nhưng đồng thời kỳ vọng giá cổ phiếu cũng cao hơn 📄🔎
Chỉ số US2000 đạt đỉnh kỷ lục mới
Thị trường tiền điện tử "đỏ lửa"📉 Ripple lao dốc bất chấp thông tin hợp tác với Amazon
