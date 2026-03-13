Bitcoin tăng 3% và đang cố gắng đảo chiều xu hướng 📈

Bitcoin hôm nay tăng gần 3%, vượt mức 72.000 USD mặc dù tâm lý thị trường toàn cầu đang có nhiều ý kiến trái chiều. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, ta có thể thấy một số điểm tương đồng với chu kỳ giảm vào năm 2022.

Năm 2021, đợt giảm bắt đầu từ tháng 11, và năm 2022 Bitcoin bước vào "thị trường gấu" hoàn toàn với ba cú giảm mạnh.

Năm 2025, đợt giảm bắt đầu từ tháng 10 và đến nay đã có hai cú giảm mạnh, với giá hiện đang giao dịch thấp hơn hơn 40% so với mức cao kỷ lục.

Giữa các đợt giảm này, xuất hiện mô hình “cờ” (flag), thường báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Một mô hình tương tự dường như đang hình thành, với vùng kháng cự chính nằm giữa 73.000 USD và 75.000 USD. Nếu phá vỡ bền vững trên vùng này, sẽ mở ra cơ hội cho các đồn đoán về khả năng đảo chiều xu hướng.

Nếu kịch bản năm 2022 lặp lại ở một mức nào đó, Bitcoin có thể vượt qua EMA200 hàng ngày vào khoảng tháng 2/2027.

Điều thú vị là năm 2022, Bitcoin cuối cùng đã giảm xuống dưới EMA200 (đường đỏ), kích hoạt đợt bán hoảng loạn cuối cùng. Hiện tại, giá đang giao dịch chính xác tại EMA200 hàng tuần (đường đỏ). Nếu đợt giảm bắt đầu từ mức này và có tỷ lệ tương tự như mùa thu 2022, có thể kỳ vọng mức giảm 40–50%, tiệm cận vùng 35.000 - 40.000 USD.

Ngược lại, việc tăng trở lại trên 75.000 USD và 80.000 USD có thể cho thấy sự tích lũy mạnh và khả năng nỗ lực đảo chiều xu hướng hiện tại.

