Thị trường nổi bật: US500

Chỉ số US500 hiện đang chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và yếu tố ngành cụ thể, với sự chú ý chủ yếu của nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu PCE, giá dầu cao và các cổ phiếu liên quan đến AI. Chỉ số đang dao động quanh các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, trong khi thị trường toàn cầu tiếp tục trải qua biến động do cả các diễn biến địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những tín hiệu có thể chỉ ra hướng đi tiếp theo của chỉ số, bao gồm khả năng hồi phục hoặc tiếp tục giảm. Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế vĩ mô và các câu chuyện xoay quanh công nghệ đang chi phối tâm lý thị trường hiện nay.

Điều gì đang tác động đến hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) hôm nay?

Dữ liệu PCE ở Mỹ – Chỉ số quan trọng với Fed

Dữ liệu PCE (Chi tiêu tiêu dùng cá nhân), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, đang là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư. Chỉ số này có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất và mức biến động thị trường.

Tại sao quan trọng: PCE cao hơn dự kiến sẽ giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm, làm giảm sự thèm rủi ro và gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ, bao gồm các công ty AI. Ngược lại, PCE thấp hơn dự kiến sẽ tạo động lực hồi phục, thúc đẩy tâm lý lạc quan ngắn hạn trong ngành công nghệ và hỗ trợ tăng điểm S&P 500.

Dầu duy trì ở $100 - Rủi ro vĩ mô

Giá dầu ở mức 100 USD làm tăng chi phí vận hành cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lạm phát và có thể giới hạn lợi nhuận của các công ty nhạy cảm với năng lượng. Chi phí logistics và sản xuất cao cũng tác động gián tiếp đến ngành công nghệ, ví dụ như tăng chi phí thiết bị và cơ sở hạ tầng.

Tại sao quan trọng: Giá dầu tăng là tín hiệu áp lực lạm phát và rủi ro cho thị trường chứng khoán chung. Dù các công ty AI ít nhạy cảm với chi phí năng lượng, nhà đầu tư vẫn coi dầu là thước đo vĩ mô có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường và quyết định đầu tư.

AI – Động lực tăng trưởng của S&P 500

Các công ty công nghệ liên quan đến AI vẫn là động lực chính thúc đẩy biến động ngắn hạn của chỉ số. Hiệu suất của các công ty này ảnh hưởng lớn đến hành vi của toàn bộ S&P 500, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa ổn định.

Tại sao quan trọng: Đà tăng của ngành AI là yếu tố quyết định khả năng hồi phục. Bất kỳ sự mua vào cổ phiếu công nghệ nào cũng có thể kéo chỉ số chung, và nhà đầu tư xem các cổ phiếu này như thước đo thèm rủi ro và xu hướng dẫn dắt thị trường.

Bối cảnh toàn cầu và tâm lý nhà đầu tư

Thị trường toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị, biến động hàng hóa, và phản ứng của nhà đầu tư với nhận định của ngân hàng trung ương. Sự gia tăng tâm lý thận trọng có thể hạn chế đà tăng của S&P 500 ngay cả khi dữ liệu Mỹ tích cực.

Tại sao quan trọng: Tâm lý toàn cầu quyết định phần lớn hướng đi ngắn hạn của thị trường. Nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn và phản ứng với mọi tác động địa chính trị, đồng thời theo sát ngành AI – động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chỉ số.