CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số ZEW của Đức diễn biến trái chiều! ↔️

17:00 - Chỉ số ZEW Đức (tháng 12):

Điều kiện hiện tại: -81 (Dự báo -80, Trước đó -78,7)

Triển vọng kinh tế: 45,8 (Dự báo 38,4, Trước đó 38,5)

Khảo sát kinh tế ZEW báo cáo sự khác biệt rõ rệt giữa kỳ vọng của các doanh nghiệp lớn và các nhà đầu tư.

Tâm lý của các tổ chức doanh nghiệp lớn (điều kiện hiện tại) vẫn rất tiêu cực, thậm chí thấp hơn cả dự báo vốn đã bi quan trước đó.

Trong khi đó, các nhà đầu tư và nhà phân tích lại thể hiện sự lạc quan đáng kể về nền kinh tế và thị trường Đức. Sự khác biệt này có thể không chỉ phản ánh sự không khớp nghiêm trọng về kỳ vọng, mà còn hoặc/hoặc sự lệch hướng ưu tiên giữa mảng doanh nghiệp và mảng tài chính trong nền kinh tế.

Thời gian sẽ cho thấy quan điểm nào gần với thực tế hơn. Các nhà đầu tư thận trọng sẽ theo dõi dữ liệu kinh tế từ Đức và khu vực đồng Euro để đánh giá tốt hơn tình hình hiện tại và tương lai.

Thị trường Forex và chứng khoán gần như không phản ứng với dữ liệu này.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M1)

Nguồn: xStation5