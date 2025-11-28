Đọc thêm
15:00 · 28 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Chi tiêu tiêu dùng ở Pháp tăng; lạm phát sơ bộ giảm📋

Chi tiêu tiêu dùng của Pháp (MoM): Thực tế 0,4% (Dự báo 0,3%, Trước đó 0,3%)

  • Việc làm phi nông nghiệp của Pháp (điều chỉnh): 0,0% (Trước đó -0,3%)

Dữ liệu Lạm phát của Pháp:

  • CPI YoY (chưa điều chỉnh, sơ bộ): 0,9% (Dự báo 1%, Trước đó 0,9%)

  • CPI MoM (chưa điều chỉnh, sơ bộ): -0,1% (Dự báo 0%, Trước đó 0,1%)

  • HICP YoY (sơ bộ): 0,8% (Dự báo 1%, Trước đó 0,8%)

  • HICP MoM (sơ bộ): -0,2% (Dự báo 0%, Trước đó 0,1%)

  • PPI YoY: -0,8% (Dự báo -, Trước đó 0,1%)

  • PPI MoM: 0% (Dự báo -, Trước đó -0,2%)

Dữ liệu GDP của Pháp:

  • GDP QoQ (cuối kỳ): 0,5% (Dự báo 0,5%, Trước đó 0,5%)

  • GDP YoY (cuối kỳ): 0,9% (Dự báo 0,9%, Trước đó 0,9%)

Hợp đồng tương lai chỉ số CAC40 (FRA40) tăng nhẹ trong ngày hôm nay nhờ các số liệu kinh tế hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Pháp.

 

Nguồn: xStation5

28 tháng 11, 2025, 23:35

