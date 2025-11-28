CẬP NHẬT MỚI: Chi tiêu tiêu dùng ở Pháp tăng; lạm phát sơ bộ giảm📋

Chi tiêu tiêu dùng của Pháp (MoM): Thực tế 0,4% (Dự báo 0,3%, Trước đó 0,3%)
-
Việc làm phi nông nghiệp của Pháp (điều chỉnh): 0,0% (Trước đó -0,3%)
Dữ liệu Lạm phát của Pháp:
-
CPI YoY (chưa điều chỉnh, sơ bộ): 0,9% (Dự báo 1%, Trước đó 0,9%)
-
CPI MoM (chưa điều chỉnh, sơ bộ): -0,1% (Dự báo 0%, Trước đó 0,1%)
-
HICP YoY (sơ bộ): 0,8% (Dự báo 1%, Trước đó 0,8%)
-
HICP MoM (sơ bộ): -0,2% (Dự báo 0%, Trước đó 0,1%)
-
PPI YoY: -0,8% (Dự báo -, Trước đó 0,1%)
-
PPI MoM: 0% (Dự báo -, Trước đó -0,2%)
Dữ liệu GDP của Pháp:
-
GDP QoQ (cuối kỳ): 0,5% (Dự báo 0,5%, Trước đó 0,5%)
-
GDP YoY (cuối kỳ): 0,9% (Dự báo 0,9%, Trước đó 0,9%)
Hợp đồng tương lai chỉ số CAC40 (FRA40) tăng nhẹ trong ngày hôm nay nhờ các số liệu kinh tế hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Pháp.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.