CẬP NHẬT MỚI: Chi tiêu, tiêu dùng tại Mỹ vẫn mạnh mẽ vào cuối năm 2025 📈📌

Doanh số bán lẻ Mỹ:

Doanh số bán lẻ MoM: +0,6% (Dự báo: +0,5%, Trước đó: 0,0%)

Doanh số bán lẻ cốt lõi MoM: +0,5% (Dự báo: +0,4%, Trước đó: +0,4%)

Doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống của Mỹ tăng lên 735,9 tỷ USD trong tháng 11/2025, tăng 0,6% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng ổn định khi bước vào giai đoạn cuối năm. Doanh số trong giai đoạn tháng 9–11 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp việc số liệu tháng 10 được điều chỉnh giảm nhẹ. Tăng trưởng mang tính lan tỏa trên nhiều lĩnh vực: thương mại bán lẻ tăng 0,6% m/m, trong khi bán lẻ trực tuyến (nonstore retailers) tăng mạnh 7,2% y/y và dịch vụ ăn uống, nhà hàng – quán bar tăng 4,9% y/y, nhấn mạnh sức mạnh bền bỉ của thương mại điện tử và tiêu dùng dịch vụ.

Lạm phát PPI Mỹ:

PPI MoM: +0,2% (Dự báo: +0,2%, Trước đó: +0,3%)

PPI YoY: +3,0% (Dự báo: +2,7%, Trước đó: +2,7%)

PPI lõi MoM: 0,0% (Dự báo: +0,2%, Trước đó: +0,1%)

PPI lõi YoY: +3,0% (Dự báo: +2,7%, Trước đó: +2,6%)

Giá sản xuất tại Mỹ tăng 0,2% m/m trong tháng 11/2025, đưa PPI toàn phần lên 3,0% y/y, khi giá hàng hóa tăng mạnh - chủ yếu do năng lượng - bù đắp cho lạm phát dịch vụ đi ngang. Giá hàng hóa cho nhu cầu cuối cùng tăng 0,9% m/m, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2024, với giá năng lượng tăng 4,6% và giá xăng tăng 10,5%. Trong khi đó, dịch vụ cho nhu cầu cuối cùng không đổi, do biên lợi nhuận thương mại giảm. Áp lực lạm phát cơ bản vẫn khá vững, khi PPI lõi (loại trừ thực phẩm, năng lượng và thương mại) tăng 0,2% m/m và 3,5% y/y, đánh dấu tốc độ tăng theo năm nhanh nhất kể từ tháng 3.