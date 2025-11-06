CẬP NHẬT MỚI: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Johnson báo hiệu nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa lâu hơn

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Johnson hôm nay bình luận rằng: “(...) Tôi ít lạc quan hơn về khả năng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.” Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài dường như đang gây áp lực lên nền kinh tế Mỹ, đồng thời làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường. Hợp đồng tương lai Chỉ số Đô la Mỹ (USDIDX) hôm nay giảm, sau khi chạm ngưỡng kháng cự quan trọng gần đường trung bình động EMA200 (đường màu đỏ).
Nguồn: xStation5
