CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của EU phù hợp với kỳ vọng

Dữ liệu chính:

Doanh số bán lẻ tháng 8 (tháng/tháng): 0,1% (dự báo 0,1% ; trước đó -0,4% )

Doanh số bán lẻ tháng 8 (so với cùng kỳ năm trước): 1% (trước đó 2,1% )

Trong tháng 8, doanh số bán lẻ tại Liên minh Châu Âu tăng 0,1% so với tháng trước, sau khi điều chỉnh theo mùa, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Đây là một sự cải thiện so với tháng 7, khi doanh số giảm 0,4%. Tính theo năm, doanh số bán lẻ tăng 1%, cho thấy mức tăng trưởng tiêu dùng chậm lại trên khắp các nước EU so với tháng 8 năm trước.

Sau khi dữ liệu được công bố, đồng euro yếu đi so với đồng đô la, phản ánh phản ứng tiêu cực của thị trường đối với triển vọng tiêu dùng tại Khu vực đồng euro.

Nguồn: xStation5