CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của EU thấp hơn dự đoán

DỮ LIỆU CHÍNH

Doanh số bán lẻ (m/m): -0,5% (dự báo: -0,3%, kỳ trước: 0,3%)

Doanh số bán lẻ (y/y): 2,2% (dự báo: 2,3%, kỳ trước: 3,1%)

Doanh số bán lẻ tại Eurozone giảm mạnh hơn so với dự báo, phản ánh rõ ràng sự suy yếu của người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt cao và kinh tế chậm lại. Kết quả gây thất vọng này nằm trong bức tranh chung về xu hướng suy thoái kinh tế, nhưng mức giảm mạnh có thể làm gia tăng áp lực lên ECB trong việc cân nhắc nới lỏng chính sách hơn nữa. Một động thái như vậy có thể gây áp lực lên sức mạnh của đồng euro và làm suy giảm niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của khu vực.

Trong bối cảnh này, giới đầu tư và nhà hoạch định chính sách sẽ theo dõi chặt chẽ các số liệu kinh tế sắp tới cũng như thông điệp từ ECB để tìm manh mối về cách ngân hàng trung ương điều hướng môi trường đầy thách thức hiện nay.

Nguồn: xStation5