Lịch kinh tế: Báo cáo thu nhập của Tesla sẽ là điểm nhấn trong hôm nay

Sau khi Nhật Bản công bố dữ liệu thương mại và Vương quốc Anh công bố số liệu lạm phát, hôm nay các nhà đầu tư sẽ không đón nhận thêm báo cáo kinh tế vĩ mô “cấp cao” nào đáng chú ý, do đó lịch sự kiện gần như trống rỗng có thể khiến tâm điểm thị trường chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, với các tên tuổi lớn như IBM, SAP và Tesla.

Tại Ba Lan, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 sẽ được công bố, giúp hoàn thiện bức tranh về nền kinh tế nội địa sau báo cáo sản xuất công nghiệp mạnh hơn dự kiến. Trên thị trường ngoại hối, các bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Phó Chủ tịch Luis de Guindos có thể thu hút sự chú ý. Trong khi đó, các nhà đầu tư hàng hóa sẽ theo dõi báo cáo hàng tuần của EIA về nhiên liệu hóa thạch tại Hoa Kỳ.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

15:00 – Ba Lan: Doanh số bán lẻ tháng 9

Dự báo: +6,8% YoY

Trước đó: +3,0% YoY

18:00 – Khu vực Euro: Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos

19:25 – Khu vực Euro: Phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde

21:30 – Hoa Kỳ: Báo cáo EIA

Tồn kho dầu sưởi: Trước đó -0,519 triệu thùng

Tồn kho xăng: Trước đó -0,267 triệu thùng

Tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu (tuần/t): Trước đó -6,7%

Sản lượng xăng: Trước đó -0,394 triệu thùng

Nhập khẩu dầu thô: Trước đó -1,754 triệu thùng

Sản lượng nhiên liệu chưng cất: Trước đó -0,577 triệu thùng

Tồn kho tại Cushing: Trước đó -0,703 triệu thùng

Dầu thô được lọc (tuần/t): Trước đó -1,167 triệu thùng

Tồn kho dầu thô: Dự báo +2,200 triệu thùng; Trước đó +3,524 triệu thùng

Giá nhiên liệu chưng cất (EIA): Trước đó -4,529 triệu thùng

22:00 – Đức: Phát biểu của Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Claudia Buch

00:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Đấu giá trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 20 năm

Trước đó: 4,613%

03:00 sáng mai – Vương quốc Anh: Phát biểu của Phó Thống đốc BOE Sam Woods

03:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Phát biểu của Phó Chủ tịch Giám sát Fed Barr