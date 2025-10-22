Lịch kinh tế: Báo cáo thu nhập của Tesla sẽ là điểm nhấn trong hôm nay

- Thị trường đang chờ đợi báo cáo thu nhập từ IBM, SAP và Tesla.
- Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde và de Guindos
- Báo cáo của EIA và doanh số bán lẻ của Ba Lan
Sau khi Nhật Bản công bố dữ liệu thương mại và Vương quốc Anh công bố số liệu lạm phát, hôm nay các nhà đầu tư sẽ không đón nhận thêm báo cáo kinh tế vĩ mô “cấp cao” nào đáng chú ý, do đó lịch sự kiện gần như trống rỗng có thể khiến tâm điểm thị trường chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp, với các tên tuổi lớn như IBM, SAP và Tesla.
Tại Ba Lan, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 sẽ được công bố, giúp hoàn thiện bức tranh về nền kinh tế nội địa sau báo cáo sản xuất công nghiệp mạnh hơn dự kiến. Trên thị trường ngoại hối, các bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Phó Chủ tịch Luis de Guindos có thể thu hút sự chú ý. Trong khi đó, các nhà đầu tư hàng hóa sẽ theo dõi báo cáo hàng tuần của EIA về nhiên liệu hóa thạch tại Hoa Kỳ.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
15:00 – Ba Lan: Doanh số bán lẻ tháng 9
- Dự báo: +6,8% YoY
- Trước đó: +3,0% YoY
18:00 – Khu vực Euro: Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos
19:25 – Khu vực Euro: Phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde
21:30 – Hoa Kỳ: Báo cáo EIA
- Tồn kho dầu sưởi: Trước đó -0,519 triệu thùng
- Tồn kho xăng: Trước đó -0,267 triệu thùng
- Tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu (tuần/t): Trước đó -6,7%
- Sản lượng xăng: Trước đó -0,394 triệu thùng
- Nhập khẩu dầu thô: Trước đó -1,754 triệu thùng
- Sản lượng nhiên liệu chưng cất: Trước đó -0,577 triệu thùng
- Tồn kho tại Cushing: Trước đó -0,703 triệu thùng
- Dầu thô được lọc (tuần/t): Trước đó -1,167 triệu thùng
- Tồn kho dầu thô: Dự báo +2,200 triệu thùng; Trước đó +3,524 triệu thùng
- Giá nhiên liệu chưng cất (EIA): Trước đó -4,529 triệu thùng
22:00 – Đức: Phát biểu của Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Claudia Buch
00:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Đấu giá trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 20 năm
- Trước đó: 4,613%
03:00 sáng mai – Vương quốc Anh: Phát biểu của Phó Thống đốc BOE Sam Woods
03:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Phát biểu của Phó Chủ tịch Giám sát Fed Barr
