Mở phiên Mỹ: Mùa 'Meme Stock' khởi động lại?

Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đã giảm điểm trong phiên giao dịch hôm qua, dù vẫn đang ở gần mức đỉnh lịch sử. Hợp đồng tương lai cũng giảm trong phiên hôm nay giữa bối cảnh bất ổn liên quan đến chính sách thương mại Mỹ - Trung. Hôm qua, Donald Trump cho biết cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ không diễn ra, làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ sẽ tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, một số hãng tin cho biết các công tác chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Mỹ tới hội nghị APEC tại Hàn Quốc vẫn đang được tiến hành, ngụ ý rằng cuộc gặp vẫn có thể diễn ra.

Hôm qua, không chỉ vàng giảm mạnh hơn 5% giá trị và tiếp tục bị bán tháo trong hôm nay, mà các chỉ số cổ phiếu của các công ty khai thác vàng còn chịu mức sụt giảm lớn hơn nhiều. Theo Bloomberg, quỹ ETF VanEck Gold Miners đã giảm gần 10%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

Mùa công bố lợi nhuận vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên kết quả ban đầu của các công ty công nghệ Mỹ cho đến nay khá gây thất vọng. Netflix báo cáo lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng do biên lợi nhuận giảm và một khoản thuế bất thường. Tuy nhiên, doanh thu của công ty vẫn khá ổn, cho thấy khả năng cải thiện trong tương lai. Trong khi đó, Texas Instruments đưa ra triển vọng (guidance) cho các quý tới thấp hơn kỳ vọng, khiến thị trường thất vọng.

Trong khi điều kiện thị trường ngày càng trở nên bất ổn, sự chú ý của nhà đầu tư lại chuyển hướng sang nhóm “meme stocks”. Beyond Meat, công ty sản xuất thực phẩm thay thế thịt, từng mất gần 95% giá trị, đã tăng hơn 360% trong 5 ngày qua, và trong phiên tiền thị trường (pre-market) hôm nay, cổ phiếu tiếp tục tăng tới 100%, đạt gần 7 USD.

Beyond Meat is suring at the start of the session, along with other meme stock of Krispy Kreme. The first meme stock in the world - Gamestop is rather calm. Source: xStation5

Triển vọng kỹ thuật cho chỉ số US500

Chỉ số US500 hiện đang dao động quanh mức đóng cửa của ngày hôm qua, với biến động nhẹ ở đầu phiên. Hợp đồng tương lai của chỉ số đang chỉ cách đỉnh lịch sử khoảng 0,5%. Đáng chú ý, đợt bán tháo trên thị trường kim loại quý không lan sang thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, quỹ VanEck Gold Miners ETF (GDX.UK) đã chịu tổn thất nặng nề trong những ngày gần đây. Trong thời gian tới, các báo cáo lợi nhuận quan trọng từ những công ty công nghệ lớn của Mỹ sẽ có vai trò quyết định hướng đi tiếp theo của các chỉ số Mỹ. Nếu giá hình thành bóng nến rõ rệt quanh vùng 6800 điểm, đó sẽ là tín hiệu giảm giá mạnh, nhưng nếu nến đóng cửa với thân lớn vượt qua mức này, sẽ tạo tín hiệu tăng giá cho xu hướng tiếp theo. Tesla và Amazon sẽ lần lượt công bố kết quả trong hôm nay và ngày mai, và các báo cáo này có thể mang tính quyết định đối với diễn biến sắp tới của chỉ số.

Tin tức công ty