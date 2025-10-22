Mở phiên Mỹ: Mùa 'Meme Stock' khởi động lại?

- Cổ phiếu Beyond Meat (BYND.US) đã tăng hơn 1.000% trong những ngày gần đây, bao gồm cả phiên tiền thị trường ngày 22/10.
- Netflix và Texas Instruments giảm giá sau khi công bố báo cáo tài chính quý 3.
- Giá vàng tiếp tục điều chỉnh, trong khi cổ phiếu của các nhà sản xuất vàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.
- Kết quả kinh doanh của Tesla và IBM sẽ được công bố sau khi thị trường Phố Wall đóng cửa hôm nay.
Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đã giảm điểm trong phiên giao dịch hôm qua, dù vẫn đang ở gần mức đỉnh lịch sử. Hợp đồng tương lai cũng giảm trong phiên hôm nay giữa bối cảnh bất ổn liên quan đến chính sách thương mại Mỹ - Trung. Hôm qua, Donald Trump cho biết cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ không diễn ra, làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ sẽ tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, một số hãng tin cho biết các công tác chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Mỹ tới hội nghị APEC tại Hàn Quốc vẫn đang được tiến hành, ngụ ý rằng cuộc gặp vẫn có thể diễn ra.
Hôm qua, không chỉ vàng giảm mạnh hơn 5% giá trị và tiếp tục bị bán tháo trong hôm nay, mà các chỉ số cổ phiếu của các công ty khai thác vàng còn chịu mức sụt giảm lớn hơn nhiều. Theo Bloomberg, quỹ ETF VanEck Gold Miners đã giảm gần 10%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.
Mùa công bố lợi nhuận vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên kết quả ban đầu của các công ty công nghệ Mỹ cho đến nay khá gây thất vọng. Netflix báo cáo lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng do biên lợi nhuận giảm và một khoản thuế bất thường. Tuy nhiên, doanh thu của công ty vẫn khá ổn, cho thấy khả năng cải thiện trong tương lai. Trong khi đó, Texas Instruments đưa ra triển vọng (guidance) cho các quý tới thấp hơn kỳ vọng, khiến thị trường thất vọng.
Trong khi điều kiện thị trường ngày càng trở nên bất ổn, sự chú ý của nhà đầu tư lại chuyển hướng sang nhóm “meme stocks”. Beyond Meat, công ty sản xuất thực phẩm thay thế thịt, từng mất gần 95% giá trị, đã tăng hơn 360% trong 5 ngày qua, và trong phiên tiền thị trường (pre-market) hôm nay, cổ phiếu tiếp tục tăng tới 100%, đạt gần 7 USD.
Triển vọng kỹ thuật cho chỉ số US500
Chỉ số US500 hiện đang dao động quanh mức đóng cửa của ngày hôm qua, với biến động nhẹ ở đầu phiên. Hợp đồng tương lai của chỉ số đang chỉ cách đỉnh lịch sử khoảng 0,5%. Đáng chú ý, đợt bán tháo trên thị trường kim loại quý không lan sang thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, quỹ VanEck Gold Miners ETF (GDX.UK) đã chịu tổn thất nặng nề trong những ngày gần đây. Trong thời gian tới, các báo cáo lợi nhuận quan trọng từ những công ty công nghệ lớn của Mỹ sẽ có vai trò quyết định hướng đi tiếp theo của các chỉ số Mỹ. Nếu giá hình thành bóng nến rõ rệt quanh vùng 6800 điểm, đó sẽ là tín hiệu giảm giá mạnh, nhưng nếu nến đóng cửa với thân lớn vượt qua mức này, sẽ tạo tín hiệu tăng giá cho xu hướng tiếp theo. Tesla và Amazon sẽ lần lượt công bố kết quả trong hôm nay và ngày mai, và các báo cáo này có thể mang tính quyết định đối với diễn biến sắp tới của chỉ số.
Tin tức công ty
Cổ phiếu của Beyond Meat (BYND.US) – nhà sản xuất thực phẩm thay thế thịt – đã tăng vọt từ khoảng 0,5 USD lên gần 4 USD/cổ phiếu vào thứ Ba, và tiếp tục tăng lên gần 7 USD trong phiên tiền thị trường (pre-market) hôm thứ Tư sau những thông tin tích cực. Một yếu tố thúc đẩy là thỏa thuận phân phối với Walmart, chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty cũng được đưa vào danh mục của một quỹ ETF “meme stock”. Theo các nhà bình luận trong giới đầu tư meme stock, có tin đồn rằng công ty có thể đạt lợi nhuận trong năm nay và giá cổ phiếu có thể đạt mốc 6 USD. Tuy nhiên, đợt tăng mạnh này hiện vẫn chưa được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản.
Cổ phiếu của Netflix (NFLX.US) giảm gần 7% khi mở cửa sau khi công bố báo cáo tài chính quý, trong đó lợi nhuận thấp hơn nhiều so với kỳ vọng do tranh chấp thuế với Brazil.
Texas Instruments (TXN.US) giảm khoảng 9% khi mở cửa do công ty đưa ra triển vọng (guidance) cho các quý tới yếu hơn nhiều so với dự báo. Công ty cho rằng nhu cầu chất bán dẫn có thể đang đạt đỉnh, do đơn đặt hàng bắt đầu chậm lại.
Warner Bros (WBD.US) tiếp tục tăng gần 3% trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi xuất hiện tin đồn về các nhà đầu tư tiềm năng muốn mua lại một số mảng kinh doanh của công ty. Theo báo cáo, Netflix và Comcast đang quan tâm đến một số bộ phận của Warner Bros. Trước đó, công ty đã từ chối đề nghị mua lại từ Paramount.
Alphabet (GOOGL.US) tăng khoảng 2% giữa bối cảnh đang đàm phán với Anthropic – công ty khởi nghiệp AI muốn mua thêm năng lực tính toán trong các trung tâm dữ liệu của Google, với giá trị có thể lên tới hàng chục tỷ USD. Anthropic được biết đến với mô hình AI Claude, đang tăng trưởng nhanh chóng về mức độ phổ biến trong thời gian gần đây.
Cổ phiếu của Intuitive Surgical (ISRG.US) – nhà sản xuất robot phẫu thuật Da Vinci – tăng mạnh 18% khi mở cửa sau khi nâng dự báo doanh thu cho các quý tới.
Cổ phiếu của AT&T (T.US) tăng trong phiên giao dịch sau giờ (after-hours) nhờ kết quả tài chính quý mạnh mẽ, nhưng giảm khoảng 2% khi mở cửa phiên hôm nay. Công ty báo cáo số lượng thuê bao mới cao hơn kỳ vọng, một phần nhờ các chương trình khuyến mãi cho iPhone của Apple. AT&T thêm 405.000 thuê bao trong quý, vượt dự báo 334.000 thuê bao. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,54 USD, trong khi doanh thu đạt 30,7 tỷ USD, nhẹ hơn so với dự báo.
