CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 10: Tăng trưởng mạnh mẽ ở mảng cốt lõi, nhìn chung ổn định

Kết quả Doanh số Bán lẻ tháng 10 (Mỹ)

Doanh số bán lẻ (m/m)

Thực tế: 0%

Dự báo: 0,1%

Trước đó: 0,2%

Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô (m/m)

Thực tế: 0,4%

Dự báo: 0,2%

Trước đó: 0,3%

Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô và nhiên liệu (m/m)

Thực tế: 0,5%

Dự báo: 0,4%

Trước đó: 0,1%

Vì sao dữ liệu này quan trọng

Doanh số bán lẻ là chỉ báo then chốt phản ánh sức khỏe kinh tế và tâm lý người tiêu dùng, bởi tiêu dùng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong GDP. Dữ liệu này ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương và có thể gây phản ứng tức thì trên thị trường tài chính, khi cho thấy nền kinh tế đang tăng tốc hay chậm lại.

Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 10 cho tín hiệu trái chiều

Doanh số bán lẻ Mỹ trong tháng 10 phát đi tín hiệu trái chiều. Tổng doanh số bán lẻ đi ngang ở mức 0,0% so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0,1% và giảm so với mức 0,2% trước đó, cho thấy tăng trưởng chi tiêu tổng thể còn hạn chế. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô tăng 0,4%, cao hơn dự báo 0,2% và mức 0,3% trước đó, phản ánh hoạt động ổn định ở các lĩnh vực khác. Mức tăng còn mạnh hơn ở doanh số bán lẻ không bao gồm cả ô tô và xăng dầu, tăng 0,5%, vượt dự báo 0,4% và mức 0,1% trước đó, cho thấy người tiêu dùng vẫn duy trì chi tiêu cho các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Source: xStation5