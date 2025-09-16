CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ tại Mỹ cao hơn nhiều so với dự kiến🗽 US100 tăng nhẹ

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 8 đạt 0,6% so với dự kiến 0,2% ​​và trước đó 0,5%

Doanh số bán lẻ cốt lõi của Hoa Kỳ theo tháng: 0,7% (Dự báo 0,4%, trước đó 0,3%)

Giá xuất khẩu của Hoa Kỳ tháng 3 tăng 0,3% (Dự báo 0,1%, trước đó 0,1%)

Giá nhập khẩu của Hoa Kỳ tháng 3 tăng 0,3% (Dự báo -0,2%, trước đó 0,4%)

Giám đốc tài chính Borthwick của Ngân hàng Bank of America: Tín dụng và chi tiêu của người tiêu dùng ngân hàng tăng tốc vào năm 2025. (...) Người tiêu dùng Hoa Kỳ đang hoạt động tốt. Chất lượng tín dụng ổn định.

US100 phản ứng tích cực mặc dù dữ liệu cho thấy giá cả tăng cao và mức tiêu thụ khá mạnh, làm giảm khả năng "cắt giảm lãi suất mạnh" trong năm nay... Nhưng mặt khác, nó lại cho thấy nền kinh tế không gặp vấn đề gì về phía cầu, mặc dù thị trường lao động suy yếu, điều này rõ ràng là tích cực đối với cổ phiếu.

Nguồn: xStation5