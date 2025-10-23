CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng 📊 Niềm tin của người tiêu dùng EU cao hơn một chút

- Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ tăng 1,5% so với tháng trước
Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ: thực tế 4,06 triệu (Dự báo 4,06 triệu, trước đó 4,00 triệu; doanh số tăng 1,5% (Dự báo 1,5%, trước đó -0,2%)
Niềm tin người tiêu dùng khu vực đồng Euro (tháng 9): -14,2 so với dự báo -15 và -14,9 trước đó
CẬP NHẬT MỚI: Tâm lý người tiêu dùng UoM của Hoa Kỳ giảm🗽Kỳ vọng lạm phát cao hơn
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Hoa Kỳ vượt kỳ vọng! 📈🔥EURUSD giảm!
CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨EURUSD tăng mạnh!🔥
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến 📈US100 tăng vọt
