CẬP NHẬT MỚI: Đồng EUR phục hồi sau khi chỉ số PMI của Đức tốt hơn dự kiến ​​🚨

Đức:
-
HCOB PMI tổng hợp: 52,4 (dự báo 50,7; trước đó 50,5)
-
HCOB PMI sản xuất (Sơ bộ tháng 9): 48,5 (dự báo 50,0; trước đó 49,8)
-
HCOB PMI dịch vụ: 52,5 (dự báo 49,5; trước đó 49,3)
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Trong tháng 9, hoạt động kinh doanh tại Đức tăng trưởng nhanh nhất trong 16 tháng, với chỉ số HCOB Flash Germany PMI tổng hợp tăng lên 52,4, chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, đơn hàng mới tiếp tục giảm ở cả sản xuất và dịch vụ, phản ánh nhu cầu mong manh và dẫn đến tình trạng việc làm giảm tháng thứ 16 liên tiếp. Áp lực lạm phát gia tăng nhẹ, với cả chi phí đầu vào và giá đầu ra tăng nhanh nhất trong vài tháng, đặc biệt trong dịch vụ. Triển vọng kinh doanh cho năm tới tiếp tục suy yếu, thấp hơn mức trung bình dài hạn, khi các doanh nghiệp lo ngại về bất ổn kinh tế, chi phí cao và nhu cầu yếu. Mặc dù nền kinh tế nhìn chung đang mở rộng, nhưng sự thiếu hụt đơn hàng mới và tâm lý thận trọng cho thấy đà tăng trưởng hiện tại khó được duy trì trong những tháng tới.
Pháp:
-
HCOB PMI sản xuất (Sơ bộ tháng 9): 48,1 (dự báo 50,1; trước đó 50,4)
-
HCOB PMI dịch vụ: 48,9 (dự báo 49,6; trước đó 49,8)
-
HCOB PMI tổng hợp: 48,4 (dự báo 49,7; trước đó 49,8)
Trong tháng 9, hoạt động kinh tế tại Pháp suy yếu với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 4, khi HCOB Flash France PMI tổng hợp giảm xuống 48,4 – mức sụt giảm hàng tháng nhanh nhất trong 5 tháng. Sản lượng ở cả sản xuất và dịch vụ đều giảm mạnh, và đơn hàng mới đã giảm 16 tháng liên tiếp, được cho là do nhu cầu yếu và bất ổn chính trị. Dù vậy, việc làm khu vực tư nhân tăng tháng thứ hai liên tiếp, dù tốc độ khá khiêm tốn, và lần đầu tiên kể từ tháng 5, các doanh nghiệp hạ giá để cải thiện khả năng cạnh tranh. Chi phí vận hành vẫn tăng nhưng chậm hơn, trong khi triển vọng tăng trưởng tiếp tục yếu do bất ổn và nhu cầu suy giảm. Các chỉ báo hàng đầu không cho thấy dấu hiệu cải thiện trong thời gian tới, và tình hình còn bị làm trầm trọng hơn bởi căng thẳng chính trị trong nước.
Cặp tiền EURUSD phục hồi sau khi dữ liệu PMI của Đức công bố. Nguồn: xStation
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.