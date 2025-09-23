CẬP NHẬT MỚI: Đồng EUR phục hồi sau khi chỉ số PMI của Đức tốt hơn dự kiến ​​🚨

Đức:

HCOB PMI tổng hợp: 52,4 (dự báo 50,7; trước đó 50,5)

HCOB PMI sản xuất (Sơ bộ tháng 9): 48,5 (dự báo 50,0; trước đó 49,8)

HCOB PMI dịch vụ: 52,5 (dự báo 49,5; trước đó 49,3)

Trong tháng 9, hoạt động kinh doanh tại Đức tăng trưởng nhanh nhất trong 16 tháng, với chỉ số HCOB Flash Germany PMI tổng hợp tăng lên 52,4, chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, đơn hàng mới tiếp tục giảm ở cả sản xuất và dịch vụ, phản ánh nhu cầu mong manh và dẫn đến tình trạng việc làm giảm tháng thứ 16 liên tiếp. Áp lực lạm phát gia tăng nhẹ, với cả chi phí đầu vào và giá đầu ra tăng nhanh nhất trong vài tháng, đặc biệt trong dịch vụ. Triển vọng kinh doanh cho năm tới tiếp tục suy yếu, thấp hơn mức trung bình dài hạn, khi các doanh nghiệp lo ngại về bất ổn kinh tế, chi phí cao và nhu cầu yếu. Mặc dù nền kinh tế nhìn chung đang mở rộng, nhưng sự thiếu hụt đơn hàng mới và tâm lý thận trọng cho thấy đà tăng trưởng hiện tại khó được duy trì trong những tháng tới.

Pháp:

HCOB PMI sản xuất (Sơ bộ tháng 9): 48,1 (dự báo 50,1; trước đó 50,4)

HCOB PMI dịch vụ: 48,9 (dự báo 49,6; trước đó 49,8)

HCOB PMI tổng hợp: 48,4 (dự báo 49,7; trước đó 49,8)

Trong tháng 9, hoạt động kinh tế tại Pháp suy yếu với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 4, khi HCOB Flash France PMI tổng hợp giảm xuống 48,4 – mức sụt giảm hàng tháng nhanh nhất trong 5 tháng. Sản lượng ở cả sản xuất và dịch vụ đều giảm mạnh, và đơn hàng mới đã giảm 16 tháng liên tiếp, được cho là do nhu cầu yếu và bất ổn chính trị. Dù vậy, việc làm khu vực tư nhân tăng tháng thứ hai liên tiếp, dù tốc độ khá khiêm tốn, và lần đầu tiên kể từ tháng 5, các doanh nghiệp hạ giá để cải thiện khả năng cạnh tranh. Chi phí vận hành vẫn tăng nhưng chậm hơn, trong khi triển vọng tăng trưởng tiếp tục yếu do bất ổn và nhu cầu suy giảm. Các chỉ báo hàng đầu không cho thấy dấu hiệu cải thiện trong thời gian tới, và tình hình còn bị làm trầm trọng hơn bởi căng thẳng chính trị trong nước.

Cặp tiền EURUSD phục hồi sau khi dữ liệu PMI của Đức công bố. Nguồn: xStation