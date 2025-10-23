Lịch kinh tế: Dữ liệu dự trữ khí đốt của Hoa Kỳ, doanh số bán lẻ của Canada

Thị trường đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến địa chính trị, đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như các lệnh trừng phạt áp đặt lên các tập đoàn năng lượng Nga trước thềm các cuộc hòa đàm tiềm năng giữa Ukraine và Nga.

Giá dầu đang tăng trong phiên hôm nay, trong khi vàng cũng ghi nhận mức phục hồi gần 0,7%.

Về phiên giao dịch hôm nay, sẽ không có nhiều công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, một phần do chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:00 – Thổ Nhĩ Kỳ: Quyết định lãi suất. Dự báo: 39,5% | Kỳ trước: 40,5%

19:30 – Canada: Doanh số bán lẻ tháng 10. Dự báo: +1% theo tháng | Kỳ trước: -0,8% theo tháng

21:00 – Mỹ: Doanh số nhà chờ bán tháng 10. Dự báo: 4,06 triệu | Kỳ trước: 4,0 triệu

21:30 – Mỹ: Dữ liệu kho dự trữ khí tự nhiên EIA. Dự báo: 78 tỷ feet khối | Kỳ trước: 80 tỷ feet khối