CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ cốt lõi của Canada thấp hơn nhiều so với kỳ vọng🚩

Doanh số bán lẻ của Canada đạt 1% theo tháng (MoM), phù hợp với kỳ vọng (sau mức giảm -0,8% trong tháng 7), nhưng doanh số bán lẻ cốt lõi đạt 0,7% MoM, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 1,3% nhưng cao hơn mức -1,2% trong tháng 7. Cặp tỷ giá USDCAD đã giảm xuống dưới 1.4 sau báo cáo.

Báo cáo doanh số bán lẻ Canada tháng 8 năm 2025 cho thấy mức tăng 1,0% theo tháng, đạt 70,4 tỷ CAD. Đây là một sự phục hồi vững chắc sau mức giảm của tháng 7. Tăng trưởng được ghi nhận ở sáu trong chín lĩnh vực, dẫn đầu là các đại lý xe có động cơ và phụ tùng, trong khi các trạm xăng và nhà bán lẻ nhiên liệu báo cáo mức giảm.

Báo cáo tháng 8 chỉ ra sự phục hồi tương đối mạnh mẽ trong nhu cầu tiêu dùng sau giai đoạn yếu kém trước đó, cho thấy khả năng Ngân hàng Canada (BoC) cắt giảm lãi suất ngay lập tức là không cao. Mặt khác, ước tính sơ bộ tháng 9 lại cho thấy khả năng doanh số bán hàng có thể chậm lại – nếu được xác nhận, điều này có thể gia tăng áp lực buộc BoC phải nới lỏng chính sách tiền tệ. Dữ liệu tháng 9 đã được điều chỉnh và các số liệu hàng tháng sắp tới sẽ rất quan trọng trong việc đánh giá lập trường của ngân hàng trung ương về việc cắt giảm lãi suất.

Cũng cần lưu ý rằng lạm phát ở Canada đã phục hồi mạnh mẽ lên 2,4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, so với mức 1,9% trong tháng 8. Xác suất về một đợt cắt giảm lãi suất khác của BoC (dự kiến vào cùng ngày với quyết định của Cục Dự trữ Liên bang) hiện đang ở mức khoảng 80%. Cặp tỷ giá USDCAD vẫn duy trì dưới mức 1.40, cho thấy sự sụt giảm nhẹ sau báo cáo. Trong khi đó, việc giá dầu tăng mạnh cho thấy USDCAD có thể trải qua một đợt điều chỉnh ngắn hạn hướng tới phạm vi 1.3900–1.3950.