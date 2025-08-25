CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu bán nhà mới của Hoa Kỳ cho thấy tín hiệu trái chiều

Dữ liệu bán nhà mới:
-
Doanh số bán nhà trong tháng 7: thực tế đạt 652 nghìn (dự báo 630 nghìn)
-
Doanh số bán nhà theo tháng: thực tế giảm -0,6% (dự báo 0,5%, trước đó là 0,6%)
Doanh số bán nhà mới vượt dự báo, cho thấy nhu cầu trên thị trường nhà ở tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ thay đổi hàng tháng lại âm, cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại so với tháng 6. Tình hình thị trường nhà ở khá phức tạp. Số lượng giấy phép xây dựng được cấp đang giảm, trong khi doanh số bán nhà mới lại cao hơn dự kiến.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.