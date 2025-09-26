Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của Tây Ban Nha vượt dự kiến

15:05 26 tháng 9, 2025

Dữ liệu chính:

  • GDP (quý/quý) (Quý 2): 0,8% (dự báo 0,7%; trước đó là 0,6%)

  • GDP (so với cùng kỳ năm trước): 3,1% (dự báo 2,8%; trước đó là 2,8%)

Số liệu GDP từ Tây Ban Nha đã gây bất ngờ tích cực cho thị trường. Các nhà phân tích dự đoán kết quả sẽ thấp hơn một chút, nhưng nền kinh tế Tây Ban Nha đã phục hồi trong quý II, cho thấy mức tăng trưởng vững chắc so với cùng kỳ năm trước.

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

26.09.2025
22:20

Fed Barkin bình luận về nền kinh tế Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ 🗽

Hôm nay, Thomas Barkin của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra bình luận về chính sách tiền tệ và tình...

 21:10

CẬP NHẬT MỚI: Tâm lý người tiêu dùng ảm đạm trong bối cảnh giá cả có xu hướng tăng 📌

21:00,  Hoa Kỳ  -  Báo cáo lạm phát tháng 9 của Đại học Michigan  : Điều kiện hiện tại của Michigan:...

 19:58

IBM dẫn đầu bước đột phá lượng tử – "Cơ hội" hay "cú lừa"?

IBM đang từng bước củng cố vị thế của mình như một trong những nhà đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến,...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn