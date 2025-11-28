CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của Thụy Sĩ yếu hơn dự kiến ​​📌CPI của Tây Ban Nha cao hơn dự báo

GDP Thụy Sĩ theo quý: -0,5% (dự báo -0,4%, kỳ trước 0,1%)
-
GDP Thụy Sĩ theo năm: 0,5% (dự báo 0,6%, kỳ trước 1,2%)
Chỉ số KOF Thụy Sĩ (tháng 10): 101,7 so với 101 dự báo và 101,3 kỳ trước
CPI Tây Ban Nha (sơ bộ)
-
YoY: 3% so với 3% dự báo và 3,1% kỳ trước
-
MoM: 0,2% so với 0,1% dự báo và 0,07% kỳ trước
HICP Tây Ban Nha (sơ bộ)
-
YoY: 3,1% so với 3% dự báo và 3,2% kỳ trước
-
MoM: 0% so với -0,2% dự báo và 0,5% kỳ trước
Nguồn: xStation5
Tiêu điểm vĩ mô: Bước ngoặt tài chính ở Vương quốc Anh?
🎉Hạn chót để nhận ưu đãi Black Friday 🎉
Lịch kinh tế: Tập trung vào CPI của Đức và GDP của Canada
CẬP NHẬT MỚI: Chi tiêu tiêu dùng ở Pháp tăng; lạm phát sơ bộ giảm📋
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.