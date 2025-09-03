CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu JOLTS công bố thấp hơn mong đợi!

21:00 - Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố kết quả của JOLTS (Khảo sát việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động).
Số lượng việc làm đang tuyển dụng:
-
Thực tế: 7181k (Dự kiến: 7.382k, Trước đó: 7.437k)
Số lần bỏ cuộc:
-
Thực tế: 3208k (Dự kiến: 3.136k, Trước đó: 3.142k)
Số lượng sa thải:
-
Thực tế: 1808k (Dự kiến: 1.675k, Trước đó: 1.604k)
Dữ liệu JOLTS hôm nay yếu hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang tiếp tục hạ nhiệt. Số lượng việc làm mới ít hơn và số lượng sa thải tăng cho thấy các công ty đang thận trọng hơn trong việc tuyển dụng và bớt lo ngại về chi phí lao động, điều này có thể giúp giảm bớt áp lực tiền lương. Trong ngắn hạn, thị trường có thể hiểu điều này là sự ủng hộ cho lập trường ôn hòa hơn từ Fed.
