Đọc thêm
21:20 · 23 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ngành công nghiệp Mỹ tốt hơn một chút so với dự kiến!🏭📈

EUR/USD
Forex
-
-

21:15 - Sản xuất công nghiệp tại Hoa Kỳ, tháng 10:

  • Tỷ lệ sử dụng công suất: 76% (Dự báo: 75,9%; Kỳ trước: 75,9%)

  • Sản xuất công nghiệp:

    • Theo tháng (MoM): +0,2% (Dự báo: +0,1%; Kỳ trước: +0,1%)

    • Theo năm (YoY): +2,2% (Kỳ trước: 1,62%; điều chỉnh lại: 1,9%)

  • Sản xuất chế tạo: 0,0% (Kỳ trước: 0,0%)

Ngành công nghiệp Mỹ đã cải thiện nhẹ tỷ lệ sử dụng công suất cũng như tổng sản lượng công nghiệp so với kỳ vọng.

Bất ngờ lớn nhất đến từ số liệu theo năm. Sản lượng công nghiệp YoY tăng 2,2%, trong khi số liệu kỳ trước được điều chỉnh tăng lên 1,9% (từ mức 1,62%).

Sản xuất chế tạo vẫn đi ngang, phù hợp với kỳ vọng. Phản ứng của thị trường đối với các dữ liệu này nhìn chung khá trầm lắng.

EURUSD (M1)

 

Nguồn: xStation5

24 tháng 12, 2025, 15:32

Thị trường nổi bật: USDJPY (24.12.2025)
24 tháng 12, 2025, 10:06

Tin đầu ngày (24.12.2025): "Cơn sốt" hàng hóa trong kì nghỉ lễ
24 tháng 12, 2025, 00:15

Novo Nordisk – Trước đây là rủi ro, giờ là thời điểm của cơ hội.
23 tháng 12, 2025, 22:10

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng CB thấp hơn dự kiến! 🔥📉

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn