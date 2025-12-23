CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ngành công nghiệp Mỹ tốt hơn một chút so với dự kiến!🏭📈

21:15 - Sản xuất công nghiệp tại Hoa Kỳ, tháng 10: Tỷ lệ sử dụng công suất: 76% (Dự báo: 75,9%; Kỳ trước: 75,9%)

Sản xuất công nghiệp: Theo tháng (MoM): +0,2% (Dự báo: +0,1%; Kỳ trước: +0,1%) Theo năm (YoY): +2,2% (Kỳ trước: 1,62%; điều chỉnh lại: 1,9%)

Sản xuất chế tạo: 0,0% (Kỳ trước: 0,0%) Ngành công nghiệp Mỹ đã cải thiện nhẹ tỷ lệ sử dụng công suất cũng như tổng sản lượng công nghiệp so với kỳ vọng. Bất ngờ lớn nhất đến từ số liệu theo năm. Sản lượng công nghiệp YoY tăng 2,2%, trong khi số liệu kỳ trước được điều chỉnh tăng lên 1,9% (từ mức 1,62%). Sản xuất chế tạo vẫn đi ngang, phù hợp với kỳ vọng. Phản ứng của thị trường đối với các dữ liệu này nhìn chung khá trầm lắng. EURUSD (M1) Nguồn: xStation5

