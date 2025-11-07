Đọc thêm
22:11 · 7 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng duy yếu theo báo cáo của Đại học Michigan📉

22:00 - Báo cáo của Đại học Michigan (tháng 11):

  • Dự kiến ​​lạm phát 1 năm: 4,7% (Trước đó: 4,6%)

  • Dự kiến ​​lạm phát 5 năm: 3,6% (Trước đó: 3,9%)

  • Kỳ vọng của người tiêu dùng: 49 (Dự kiến: 50,3, Trước đó: 50,3)

  • Tâm lý người tiêu dùng: 50,3 (Dự kiến: 53, Trước đó: 53,6)

  • Điều kiện hiện tại: 52,3 (Dự kiến: 59,2, Trước đó: 58,6)

Dữ liệu mới nhất cho thấy sự sụt giảm đáng kể về niềm tin của khách hàng trên mọi phương diện, với mức giảm mạnh nhất là ở chỉ số "Điều kiện hiện tại". Dữ liệu cho thấy tình hình còn tệ hơn nhiều so với dự kiến ​​của thị trường.

Đồng thời, kỳ vọng lạm phát 1 năm tăng nhẹ - nhưng lại giảm so với dự kiến ​​5 năm. Thị trường phải tính đến sự suy giảm nhanh hơn nhiều về điều kiện của người tiêu dùng so với dự kiến.

Báo cáo này được xem là một trong những báo cáo quan trọng trong bối cảnh chính phủ đang đóng cửa, điều này làm hạn chế lượng dữ liệu kinh tế vĩ mô có sẵn.

12 tháng 11, 2025, 20:05

Giá dầu giảm sau báo cáo hàng tháng của OPEC⛽📉
12 tháng 11, 2025, 15:30

Lịch kinh tế: Mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Hoa Kỳ về dự luật tài trợ liên bang
12 tháng 11, 2025, 15:05

🔴Vàng chạm cản cứng, điều gì xảy ra?
12 tháng 11, 2025, 14:05

CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD giảm nhẹ do lạm phát CPI của Đức 📌

