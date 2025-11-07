CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng duy yếu theo báo cáo của Đại học Michigan📉

22:00 - Báo cáo của Đại học Michigan (tháng 11):
-
Dự kiến lạm phát 1 năm: 4,7% (Trước đó: 4,6%)
-
Dự kiến lạm phát 5 năm: 3,6% (Trước đó: 3,9%)
-
Kỳ vọng của người tiêu dùng: 49 (Dự kiến: 50,3, Trước đó: 50,3)
-
Tâm lý người tiêu dùng: 50,3 (Dự kiến: 53, Trước đó: 53,6)
-
Điều kiện hiện tại: 52,3 (Dự kiến: 59,2, Trước đó: 58,6)
Dữ liệu mới nhất cho thấy sự sụt giảm đáng kể về niềm tin của khách hàng trên mọi phương diện, với mức giảm mạnh nhất là ở chỉ số "Điều kiện hiện tại". Dữ liệu cho thấy tình hình còn tệ hơn nhiều so với dự kiến của thị trường.
Đồng thời, kỳ vọng lạm phát 1 năm tăng nhẹ - nhưng lại giảm so với dự kiến 5 năm. Thị trường phải tính đến sự suy giảm nhanh hơn nhiều về điều kiện của người tiêu dùng so với dự kiến.
Báo cáo này được xem là một trong những báo cáo quan trọng trong bối cảnh chính phủ đang đóng cửa, điều này làm hạn chế lượng dữ liệu kinh tế vĩ mô có sẵn.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.