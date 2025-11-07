Tin đầu ngày (07.11.2025): Phố Wall nới rộng mạch giảm🗽đồng USD điều chỉnh sau khi chạm cản quan trọng

Phiên giao dịch châu Âu hôm nay chứng kiến áp lực bán mạnh. Chỉ số DAX của Đức giảm gần 1,5%, trong khi FTSE của Anh mất hơn 0,4% sau thông điệp mang tính “nới lỏng thận trọng” từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cơ quan đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4%.

Cuộc bỏ phiếu cho thấy 5 thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất, trong khi 4 thành viên (Breeden, Ramsden, Dhingra và Taylor) bỏ phiếu ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản, thấp hơn kỳ vọng thị trường (6–3). Trước đó, kết quả bỏ phiếu là 7–2. Sau quyết định này, cặp GBP/USD giảm, phản ánh sự yếu đi của đồng bảng Anh.

Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norgesbank) cũng giữ nguyên lãi suất ở mức 4%, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Cơ quan này cho biết có khả năng giảm lãi suất vào năm tới, nhưng chính sách vẫn cần duy trì thắt chặt trong ngắn hạn.

Về dữ liệu kinh tế, sản xuất công nghiệp của Đức tháng này tăng 1,3% so với tháng trước (MoM), thấp hơn mức kỳ vọng 3%, nhưng cải thiện đáng kể so với mức -4,3% trước đó. So với cùng kỳ (YoY, điều chỉnh mùa vụ), sản lượng giảm 1%, thấp hơn mức kỳ vọng 0,1%, nhưng tốt hơn so với -4,2% trước đó.

Cổ phiếu Deutsche Börse giảm gần 5% sau khi Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra chống độc quyền. Cổ phiếu này đã giảm gần 30% so với đỉnh lịch sử, một trong những đợt sụt mạnh nhất trong lịch sử công ty. Nếu bị phạt 10% doanh thu hàng năm (ước tính khoảng 700 triệu EUR), lợi nhuận ròng có thể giảm khoảng 200 triệu EUR, giả định biên lợi nhuận hiện tại ~30%.

Tập đoàn vận tải biển Maersk (Đan Mạch) công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, trong khi Commerzbank báo cáo doanh thu thấp hơn một chút so với dự báo; AstraZeneca công bố doanh số vượt kỳ vọng.

Tại Mỹ, các cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, đặc biệt ở nhóm chip bán dẫn và phần mềm. Dữ liệu Challenger hôm nay cho thấy 153.000 vụ sa thải trong tháng 9 — cao nhất kể từ năm 2003. Hợp đồng tương lai US100 giảm hơn 1,5%, trong khi US30 mất hơn 0,8%. Nvidia tiếp tục giảm hơn 2% sau phát biểu của CEO Jensen Huang rằng “Trung Quốc đang tiến rất gần đến việc vượt Mỹ về phát triển AI.” Ngược lại, Alphabet và Apple đã quay lại đà tăng nhẹ. EUR/USD bật tăng mạnh từ 1,1500 lên gần 1,1550 do đồng USD suy yếu. Vàng và bạc cũng tăng nhẹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết: “Tôi ngày càng kém lạc quan về việc chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.” Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đang tạo áp lực lên nền kinh tế và tăng mức độ bất định trên thị trường. Hợp đồng tương lai chỉ số USD (USDIDX) giảm sau khi chạm vùng kháng cự chính quanh đường EMA200 (đường màu đỏ).

Giá dầu giảm sau khi Saudi Arabia hạ giá bán dầu xuất khẩu sang châu Á xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, đồng thời sản lượng OPEC tăng nhẹ. Theo khảo sát của Bloomberg, OPEC đã tăng sản lượng 50.000 thùng/ngày trong tháng 10, lên 29,07 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia, Iraq, UAE và Kuwait tăng sản lượng, trong khi Libya và Venezuela giảm khoảng 120.000 thùng/ngày. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo về nguy cơ dư cung kỷ lục vào năm 2026. Dầu Brent giảm gần 1% xuống quanh 63 USD/thùng. Khí tự nhiên cũng giảm sau khi báo cáo của EIA cho thấy tồn kho tăng 33 tỷ feet khối (bcf) so với 31 bcf dự kiến và 74 bcf kỳ trước.